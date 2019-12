MADRID: Greta Thunberg på en pressekonferanse under klimatoppmøtet fredag. Foto: Bernat Armangue / AP

Greta Thunberg savner normal hverdag

Klimaaktivisten Greta Thunberg (16) regner med at mediene snart vil miste interessen for henne.

Nå nettopp

16-åringen la til land i Lisboa tirsdag etter nesten tre uker på Atlanterhavet, og natt til fredag tok hun toget til Madrid. Svenske Aftonbladet følger Thunberg under klimatoppmøtet i Madrid, der 20.000 klimadelegater fra hele verden er samlet.

Avisen forteller at det brøt ut kaos og tumulter da Thunberg gikk av toget som siste passasjer, og at politiet måtte presse unna reportere og fotografer.

Aftonbladet fikk være med Thunberg og hennes far Svante Thunberg i bilen på vei til hemmelig oppholdssted, og på veien forteller far og datter at de aldri før har opplevd like stor oppstandelse.

– Men jeg har jo satt meg selv i denne situasjonen selv, sier Greta.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også Leonardo DiCaprio gir Greta Thunberg sitt løfte

Den unge influenseren, som det siste året har fått hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg, har lagt travle måneder bak seg – ikke minst båtferden over til USA og oppholdet der. Hun innrømmer at hun kjenner på hjemlengsel.

På spørsmål om hva hun savner mest, svarer hun:

– Hundene mine, familien, en hverdag med normale rutiner og skolen.

Greta har tatt et pause fra skolen for å jobbe med sin hjertesak på heltid. Neste høst skal hun etter planen tilbake på skolebenken.

les også Thunberg: – Ikke undervurder kraften i sinte barn

16-åringen håper og tror at det er roligere tider i vente.

– Den oppmerksomheten jeg opplever nå, kommer snart til å forsvinne, sier hun – samtidig som hun er klar over at livet uansett ikke kommer til å bli som det var før berømmelsen.

les også Greta slår tilbake mot Trump: – Selvsagt kom han til å skrive det

Greta reagerer på hvordan mediene iblant velger å omtale henne. Særlig fikk den opprørte og gråtkvalte talen i FN i New York i september stort fokus. Greta er kritisk til at det blir trukket ut fem setninger fra talen, mens resten blir utelatt.

– Da virker det helt absurd at jeg sitter og skriker «How dare you». Man må lytte til tallene. Det er det som må kommuniseres, sier svensken – som nylig ble utropt til vinner av Nordisk råds miljøpris, men som nektet å ta imot prisen.

Publisert: 07.12.19 kl. 13:57

Mer om