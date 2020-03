OVER OG UT: Søndag måtte «Ex on the beach»-stjernena Adrian Sellevoll forlate «Farmen kjendis» etter å ha tapt tvekampen mot Mimir Kristjansson. De to konkurrerte i tvekamp-grenen kunnskap. Foto: TV 2

Adrian Sellevoll ute av «Farmen kjendis»: Skaden tok helt knekken på meg

Den tidligere «Ex on the beach»-deltageren ble fraktet til sykehus og fikk resept på et morfinlignende preparat etter å ha falt fra en balkong rett før innspillingen startet. Søndag tok «Farmen kjendis»-eventyret brått slutt.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg føler jeg kom veldig godt ut av «Farmen kjendis». Men jeg var jævlig syk, og fikk ikke vist sidene mine helt – i forhold til å drive en gård. Det er litt kjedelig, sier Adrian Sellevoll (22) til VG.

Søndag måtte musikeren, aller best kjent fra «Ex on the beach», forlate «Farmen kjendis» etter å ha tapt tvekampen mot Mimir Kristjansson (33). De to konkurrerte i tvekamp-grenen kunnskap.

– Vel fortjent, sa Adrian til Mimir og ga konkurrenten en god klem etter at nederlaget var et faktum.

Oppholdet på «Farmen kjendis» har ikke på noen måte bare vært en dans på roser for Sellevoll. I programmet har han lenge gitt uttrykk for at han har hatt store smerter.

Forklaringen er at 22-åringen var på fest 17. mai i fjor, der han falt ned fra en balkong, riktignok fra en høy 1. etasje. Han falt likevel drøye fire meter og ned på gresset under.

Tre dager etterpå, 20. mai, startet «Farmen kjendis»-innspillingen. Sellevoll skal ikke ha fortalt produksjonen om fallet, i frykt for å bli dumpet som deltager.

les også Tidligere «Farmen»-profiler bekrefter forhold: – Ja, vi er kjærester

– Jeg fikk en stygg ryggskade. Inne på «Farmen kjendis» tok det utrolig mye energi, det tok helt knekken på meg. Jeg hadde fått en smell i ansiktet også, og hadde vondt i hodet, rygg og mage.

TØFF TID: Adrian Sellevoll forteller om en tøff tid i «Farmen kjendis» før han ble slått ut av konkurransen av Mimir Kristjansson søndag kveld. Foto: TV 2

«Farmen kjendis»-deltageren var på sykehuset to ganger før innspillingen startet, fordi han følte seg dårlig etter å ha blitt bitt av en ape på ferie. Han sjekket seg for rabies, men fikk beskjed om at han ikke hadde det.

Underveis i «Farmen kjendis»-innspillingen ble han i tillegg kjørt én gang til sykehus i Kongsvinger på grunn av smertene etter fallet på 17. mai.

les også TV-anmeldelse «Farmen Kjendis»: Fortsatt greit på landet

– På TV kan det se ut som at jeg har abstinenser. Men jeg hadde ikke abstinenser for noe som helst, heller ikke alkohol. Jeg fikk en øl der inne og det var deilig. Men jeg har skjerpet meg mye det siste året. Sånn jeg lever nå er det ingen fest fra mandag til onsdag eller torsdag.

Sellevoll har tidligere snakket ut om sin tøffe fortid, med mye alkohol, og også narkotika. Da innspillingen tok til fortalte han til VG at han har startet et nytt, mer edruelig liv.

Likevel: Smertene inne på «Farmen kjendis» var store at han ble fraktet til sykehus i Kongsvinger. Der skal han ha fått resept på Tramadol, et morfinlignende legemiddel i tablettform.

FØLGER SPENT MED: De andre deltagerne følger spent med mens Adrian Sellevoll og Mimir Kristjansson konkurrerer om hvem som er best i kunnskap. Foto: TV 2

– Du kan ta to tabletter tre ganger om dagen, men produksjonen lot meg ikke få mer enn to om dagen totalt. Når jeg tok dem følte jeg meg som supermann, men når virkningen gikk ut følte jeg meg søvnig og sløv. Det er ufattelig dumt at jeg var så dårlig der inne, sier Sellevoll, som rett etter innspillingen av «Farmen kjendis» i fjor, tok del i «Skal vi danse» på samme kanal.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, har følgende å si om smertene Adrian Sellevoll gikk gjennom under opptakene av programmet.

– Vi har lav terskel for å gi deltagerne legetilsyn hvis det er nødvendig. Deltagere som går på reseptbelagte medisiner får tilgang på det i løpet av produksjonen, i de doser som er foreskrevet. Av hensyn til deltagerne kommenterer vi ikke detaljer om deres helsemessige status.

les også Får klekkelig betalt i «Torpet» – i «Farmen» får deltagerne ingenting

Men samtidig legger ikke Adrian Slettevoll skjul på at han også hadde godt av oppholdet på «Farmen».

– Det var deilig for sjelen. Men jeg tror ikke jeg var helt forberedt, jeg var ikke helt klar for det. Og så ble jeg så ufattelig glad i alle, ikke minst Per (Sandberg) og Erik Alfred (Tesaker). Det var et ufattelig bra cast, men mange bra folk.

Det er da heller ikke Adrian Sellevoll som har hatt mest plass – eller vært mest i fokus. Det forklarer han på denne måten.

– Jeg har fått litt lite TV-tid i «Farmen kjendis», men inne på gården ble jeg litt småsky. Jeg gikk mye rundt alene og utforsket steder, uten kamera på slep.

Kanskje er det noe av grunnen til at han neppe vil bli husket som årets intrigemaker. I onsdagens episode av «Farmen kjendis» ble det for eksempel ganske dårlig stemning mellom tidligere Frp-politiker Per Sandberg (60) Erik Alfred Tesaker etter at NRKs oppfinnerprofil, kalte Sandberg for en løgner.

les også Trakk seg fra «Farmen kjendis»: – Mamma var nær døden

– Per Sandberg forholder seg ikke til sannheten. Jeg ble rasende og veldig provosert over at han bedyrer at han skal spille rent, mens han i neste sekund snakker dritt bak ryggen min. Han burde spilt spillet uten å lyve, forklarte Tesaker.

– Han hadde en egen evne der inne til å prøve å ta ansvar, mens han unngikk ansvaret når han ble konfrontert med det. Han må roe seg ned, repliserte Sandberg, som hevder han ikke gikk bak ryggen til Tesaker og kalte ham en løgner.

Denne typen intriger hadde Adrian Slettevoll mye til overs for.

– Krangelen mellom de to velger jeg å ta avstand fra. Jeg tror ikke jeg vil kommentere det heller, for jeg ønsker ikke helle bensin på bålet.

Nå går Adrian Sellevoll inn på sidekonkurransen «Torpet kjendis», som sendes på Sumo. Der møter han Donna Ioanna og Alex Rosén.

Publisert: 01.03.20 kl. 22:07 Oppdatert: 01.03.20 kl. 22:35

Fra andre aviser