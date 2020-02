EIK-FAN: Her er Jahn Teigen på plass etter helikopter-ankomsten i Tønsberg i 1983. Foto: Hans Due/SCANPIX

Ankom fotballkamp i helikopter: – Han var en spilloppmaker

TØNSBERG (VG) På klubbhuset i Tønsberg er det den spesielle helikopter-ankomsten til Jahn Teigen på 1980-tallet som huskes best.

At den folkekjære artisten er kjent for mange i hjembyen er det liten tvil om. Flere av de VG snakker med har fulgt ham både privat – og gjennom musikkarrieren.

Jahn Teigen har vokst opp på Solvang i Tønsberg, og Eik var derfor hans naturlige fotballklubb. Han spilte fotball i klubben selv som ung, men det var først da opprykket til eliteserien kom på starten av 1980-tallet at han ble en av lagets mest ihuga tilhengere.

Hver tirsdag samles flere av dem som den gang spilte aktivt på klubbhuset i Tønsberg. De gjør dugnad for klubben, spiser lunsj og mimrer tilbake til de store glansdagene.

Lange, smurte bagetter ligger utover bordet. Utenfor vinduene sparker skolebarna ball på kunstgresset. Noen steinkast unna ligger selve hjemmebanen.

SAMLES: Den tidligere fotballspilleren Terje Hem (71) og resten av gjengen minnes Jahn Teigen på klubbhuset i Tønsberg. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Beskjeden om at Jahn Teigen har gått bort er trist – men historiene de mimrer tilbake til over lunsjbordet er bare gode.

Den som skiller seg sterkest ut, er fra den første kampen i eliteserien, da Teigen ankom gressbanen i helikopter. Det var dagen etter at han fremførte «Do re mi» i Melodi Grand Prix i München i april 1983.

Svein Gunnar Førsund forteller om sensasjonen – som uttalt var at Jahn kom rett fra Melodi Grand Prix for å rekke kampen.

– Men han hadde ikke dårlig tid. Jeg husker jeg sto og trykket nummer på drakten hans hjemme hos meg selv dagen før, før jeg leverte den på flyplassen på Jarlsberg der Jahn skulle flys fra – bare en svipptur fra gressbanen, sier Førsund.

Eik spilte uavgjort mot HamKam, men ett poeng kunne laget i Jahns hjerte riktignok ta med seg videre. Moroa i eliteserien varte helt til nedrykket i 85.

Teigen skrev også «Eik-sangen» i 1983 – en låt som også i sist sesong ble sunget i garderoben etter seier: Da står spillerne samlet rundt massasjebenken i garderoben og synger «Heia Eik, heia Eik».

Terje Hem (71) forteller at han har kjent Teigen siden han var tolv år. Han forteller blant annet at de begge spilte ishockey, og at Teigen sto i mål for det andre laget, som tapte i Vestfold-finalen.

– Det er vel en av gangene jeg har sett ham gråte, forteller han.

– Hvordan vil han bli husket for fotballaget?

– Han vil huskes for det han har gjort for Eik. Han har hatt konsert og var ihuga supporter. Det å ha en sånn frontfigur når vi var der vi var, det var stort, sier 71-åringen.

– Hvordan var han?

– Du skjønte at han ikke var interessert i noe annet enn å drive med musikk og komme seg frem. Han var sportsinteressert selvfølgelig, men at det skulle bli musikk var det aldri tvil om.

Per Erik Kompalla kjente Teigen fra tiden i Tønsberg turnforening, hvor de dro til en vennskapsklubb i Danmark annethvert år. Turen fra Larvik til Frederikshavn med «Peter Wessel» var i hvert fall ikke kjedelig:

– På fergene var det stadig bulgarsk orkester som spilte, men det var ingen som hørte på dem, for Jahn hadde med et lite plastikk-munnspill og en liten banjo. Han satt nede i trappen, og alle var rundt Jahn. Så han begynte tidlig.

Han forteller at den folkekjære artisten ble lagt merke til for sine «spesielle bevegelser» på fotballbanen.

– Han hadde det veldig moro, for han var ikke så veldig seriøst. Men det var veldig moro for oss andre å være sammen med ham. Han var en spilloppmaker helt fra han var veldig ung, sier Kompalla.

Sigurd Ravndal (74) forteller om en gang Eik skulle spille mot Rosenborg i Trondheim, og Teigen var med. Teigen fikk til med være i garderoben mens laget snakket taktikk og gutta skulle forberede seg på kamp.

– Vi satt og kjedet oss på hotellet før kampstart. Der var det en blind mann som spilte piano. Plutselig kom en av låtene til Jahn, og da sa han; «Ja, nå har han fått øye på meg.» Det var liksom Jahn i et nøtteskall. Han fant alltid på noe moro.

– Vi har pratet mye om ham i dag, og vi er lei oss alle sammen. Men han har vært syk, så det er vel kanskje greit for ham, fortsetter han.

Tidligere Manchester United-spiller Ronny Johnsen og resten av gjengen på klubbhuset til fotballaget Eik i Tønsberg. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Fotballklubben Eik er nylig slått sammen med FK Tønsberg, og ifølge trener og tidligere Manchester United-spiller Ronny Johnsen må det nå tas opp hvorvidt «Eik-sangen» skal være klubbens låt.

Johnsen spilte selv for Eik på slutten av 80-tallet før den internasjonale fotballkarrieren skjøt fart. Nå er han tilbake som trener.

Johnsen forteller at de vil markere Teigens bortgang ved sesongens første hjemmekamp andre påskedag.

– Jahn har betydd vanvittig mye for denne klubben, og vært veldig samlende i alle år. Han har betydd voldsomt mye for hele byen, sier Johnsen.

