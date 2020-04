STJERNEPAR: Hilaria Baldwin og Alec Baldwin, her på Broadway i New York i februar i år. Foto: Greg Allen / Invision

Alec Baldwin og kona venter barn nummer fem

Hilaria Baldwin (36) røper at hun og Hollywood-stjernen Alec Baldwin (62) er i ferd med å utvide barneflokken.

I november i fjor betrodde Hilaria Baldwin til sine følgere på Instagram at hun hadde spontanabortert for andre gang på syv måneder, og at familien var i sorg.

Nå er Hilaria gravid igjen, og dermed er drømmen stor om at hun og ektemannen snart skal få ønske sitt femte felles barn velkommen.

36-åringen har rett og slett postet et videoklipp, der hun ligger hos legen og får magen sjekket. Alle hennes 734.000 følgere kan høre hjertelyden til barnet.

«Hør her. Jeg lar babyen stå for snakkingen, siden jeg selv ikke har ord for å beskrive følelsene denne lyden gir meg. Har akkurat fått den fantastiske nyheten om at alt er bra med denne lille smårollingen, og det ønsker jeg å dele med alle dere. Så her er vi i gang igjen», skriver hun:

Baldwin har i tillegg datteren Ireland Baldwin (24) fra ekteskapet med skuespiller Kim Basinger (66).

Spanskfødte Hilaria Thomas, forfatter og programleder, giftet seg med amerikanske Baldwin i 2012 etter kort tids bekjentskap.

Baldwin har spilt i en rekke TV-serier og filmer siden han slo gjennom i såpeopareaen «Knots Landing» i 1984. Blant annet har han hatt roller i seriene «Nip/Tuck», «Will & Grace» og «30 Rock». De siste årene har 62-åringen vakt oppsikt for sin parodiering av Donald Trump i «Saturday Night Live».

