TILBAKE: Niklas Baarli har restituert seg bra etter ulykken på Filippinene for en måned siden. I kveld er han tilbake på jobb. Foto: Cicilie S. Andersen

Niklas Baarli tilbake på jobb etter ryggbrudd

– Sabla deilig, sier radioprofilen som pådro seg to brudd i ryggen for ganske nøyaktig én måned siden.

– Det at jeg er tilbake på jobb er sabla deilig! Og sabla spennende, sier Niklas Baarli til VG.

I kveld skal han lede «We Love The 90’s & 2000’s Sofa Party» fra Telenor Arena sammen med Nicholas Carlie direkte i tre timer - et show som også vil bli sendt på VGTV.

Og selv om Baarli innrømmer at formen kunne ha vært bedre etter to operasjoner og fem uker sengeliggende, tar han tretimers-utfordringen på strak arm.

– Jeg orker jo såvidt å gå 500 meter før jeg må sette meg ned for å hvile. Det høres ut som om lungene har røyket 20 sigg hver dag i 40 år. Men jeg tipper det blir så gøy at det går greit, så får jeg heller være sliten i morgen, sier Baarli.

Han var på rundreise i Asia i starten av mars sammen med kompisen Ronny Brede Aase da en svær bølge traff båten de to satt i nord på Filippinene. Det endte med ambulansefly og kaotisk hjemreise til Norge, rett før coronakrisen satte inn for alvor.

Vel hjemme fikk han bekreftet to brudd i ryggen og måtte gjennom to større operasjoner der han fikk operert inn skruer. Den ellers så humørfylte radiostjernen måtte innrømme at smertene til tider var uutholdelige.

Nå ser Niklas Baarli bare fremover.

– Restitusjonen går bra. Hver dag er bedre enn den forrige. Jeg går ikke lenger på smertestillende, så det er jo terningkast seks. Jeg går normalt, og nå er det egentlig bare egeninnsats det står på for hvor fort jeg kommer tilbake til hundre prosent, sier han.

Publisert: 03.04.20 kl. 16:37

