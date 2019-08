KONSERT: Kygo tjente nesten 250 millioner kroner på ett år. 87 konserter gjorde 2018 til Kygos beste år.

Konsertanmeldelse: Kygo, Findings Festival: Mellom to skoler

Kygo greier ikke helt å bestemme seg for om han er en avansert DJ eller liveartist.

En ting er klart allerede før Kyrre Gørvell-Dahll har slått an en eneste preprogrammert tone denne lørdagskvelden: Hans avslutning av årets Findings Festival er historisk, intet mindre, i kraft av å være den eneste konserten han tilgodeser moderlandet i 2019.

Ikke at 27-åringen ligger på latsiden: Starten av måneden har han tilbragt på den amerikanske vestkysten, med en akklimatiserende stopp innom Sveits i går kveld. Livstegn fra studioartisten Kygo renner også inn med jevne mellomrom – senest i form av den tropisk-typiske, men like fullt nokså flotte Whitney Houston-tapningen av Steve Winwoods åttitallsklassiker «Higher Love».

FINDINGS: Kyrre Gørvell-Dahll fikk terningkast tre av VGs anmelder. Foto: Frode Hansen / VG

På Bislett Stadion har det gudskjelov sluttet å regne i løpet av dagen, og det er tjåka fullt over store deler av friidrettsanlegget. I så måte byr åpningslåten «Born To Be Yours» på en noe tam start, tross anseelige mengder pyro og en sunn mikrodose fyrverkeri. Fullt kok blir det først med Fedde Le Grands «You Got Me Runnin’», men momentumet skusles en smule bort med Frank Walkers remix av hans egen «Not OK».

Det visuelle rammeverket er selvsagt like spektakulært som man må forvente av en av verdens største artister, men noe mangler. En pyrofisert «Without You» av Kygos avdøde mentor Avicii varmer riktignok litt, utover det rent temperaturmessige. Og selv om ikke «Higher Love» har satt fyr på verdens hitlister riktig ennå, er det rørende å se en ung Whitney på storskjerm mens allsangen dasker stadionveggene.

Kveldens første høydepunkt inntreffer imidlertid med «Stargazing», en sikker livevinner som tradisjonen tro løftes av den sjarmerende hverdagshelten Justin Jesso. Det er imidlertid ingenting mot den massive responsen Lars Vaular- og Store P-gjestede «Kem kan eg ringe» mottar – en klar indikasjon på at Kygo med fordel kan legge bort paraplydrinken til fordel for gateperspektiv oftere.

Problemet ved seansen er at det hele blir for ujevnt. Boksversjoner av «Sexual Healing», «Never Let You Go» og Rita Ora-sungne «Carry On» står i grell kontrast til nevnte oppturer, og AC/DCs «TNT» fremstår som den malplasserte gimmicken den er.

FESTIVAL: Her er Kyrre Gørvell-Dahll under Findings festivalen på Bislett stadion. Foto: Frode Hansen / VG

Derfra og ut går det opp og ned, med partysvensken Sandro Cavazza som vokalalibi på en energisk «Happy Now» og en «Kids in Love» som smeller kraftig nok til å vekke de få Bislett-beboerne som måtte ha tatt en tidlig lørdagskveld. Til sammenligning blir «Stole The Show» en anemisk og stivbeint affære. En kvinnelig strykerkvartett, nevnte Jesso og Kygo plassert ved klaveret gjør avsluttende «Firestone» til en lovlig sein opptur.

Isolert sett er Gørvell-Dahlls univers langt rikere og mer variert enn kjøtthue-housen til gårsdagens største Findings-navn, Martin Garrix, men musikken hans lider under den samme mangelen på overraskelser, finesse og – kanskje viktigst – en menneskelig faktor.

Sånt fins det ikke nok pyro eller digitale videoeffekter i verden til å bøte ordentlig på.

