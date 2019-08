KNALLRØD: Kisten til Kjell Arne Totland omkranset av blomsteroppsatser og kranser. Foto: Maren Wilberg Rostad, VG

Kjell Arne Totland bisatt

Kongehusjournalisten (74) ble stedt til hvile med venner og kolleger rundt seg.

Totland døde natt til onsdag for snart to uker siden, og ble mandag bisatt fra Vestre Gravlund nye kapell i Oslo.

Til stede i bisettelsen var en rekke av Totlands kolleger, både fra tiden i TV 2 og Se og Hør.

Tidligere «God morgen, Norge»-programleder Nils Gunnar Lie holdt et minneord i kapellet. Flere av kollegene fra samme program hadde møtt opp, ifølge VG-ansatte til stede i begravelsen.

Deriblant Desta Marie Beeder, Finn Schjøll og Cathrine Fossum, for å nevne noen.

Også kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 og Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen sa noen ord om Totland i begravelsen.

Inne i kirken sto Totlands kiste, knall rød, med en rekke kranser rundt.

GODE KOLLEGER: Nils Gunnar Lies siste sending i TV 2 - med Kjell Arne Totland. Mandag holdt Lie minnetale i begravelsen til Totland. Foto: Erlend Daae

Hoffreporteren har ofte blitt benyttet som kommentator og ekspert på kongesaker både her hjemme og i utenlandske medier. Han hadde også sin egen blogg hos TV 2. Hans siste blogginnlegg ble skrevet i mars om prinsesse Madeleines øresmykker.

– Kjell Arne var nok den personen i Norge som hadde mest kunnskap om både det norske, så vel som de europeiske kongehus, uttalte TV 2-direktør Olav Sandnes i forbindelse med Totlands bortgang.

Også Slottet kondolerte:

– Vi har mottatt budskapet om Kjell Arne Totlands bortgang. Våre kondolanser går til hans nærmeste familie, uttalte Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoffet.

Kjell Arne Totland ble født i Bergen og tok artium på engelsklinjen med tegning og kunsthistorie. Bergenseren tok filologisk embetseksamen med fagene engelsk, fransk og spansk ved Universitetet i Bergen, hvor han senere hadde pedagogisk seminar og studerte kunsthistorie.

Bergenseren begynte som hoffreporter for Se og Hør i 1991, hvor han hadde hovedansvaret for kongehuset frem til 2011. Totland startet imidlertid som kongehusekspert for TV 2 i mars 2013.

Publisert: 19.08.19 kl. 12:49