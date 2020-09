ABBA-HYLLEST: Anita Hegerland fremførte lørdag sin versjon av ABBA-låten «Waterloo». Det var ikke nok til å ta henne videre i sangkonkurransen. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Ute av «Stjernekamp» – mener hun burde valgt andre låter

Anita Hegerland var lørdag første deltager til å ryke ut av årets «Stjernekamp». – Jeg tror kanskje dette er konkurransen for ungdommen, ler hun.

I lørdagens Melodi Grand Prix-sending av «Stjernekamp», ble det kjent at Anita Hegerland var den som hadde fått færrest publikumsstemmer etter de to første sendingene av programmet.

– I en konkurranse som dette må man være forberedt på alt. Nivået har vært høyt, og det blir nok ikke noen lett avgjørelse fra uke til uke, sier Hegerland, som kommer til å følge programmet tett utover høsten.

– Det noe merkelig seigt med hele framføringen, til tross for pyroen i starten. Hegerland er en så sterk og begeistrende vokalist at man må kunne forvente at hun treffer klokkeklart på flere steder enn det hun får til her. Selv med koreografi, mente VGs anmelder om fremføringen lørdag.

I første episode fremførte Hegerland «Moonlight Shadow» av den britiske artisten Mike Oldfield, hennes eks-mann, som hun opptrådte mye sammen med på 80-tallet. Paret har

Denne lørdagen var temaet MGP og Eurovision. Da hadde Hegerland valgt å fremføre ABBA-låten «Waterloo» for gjestedommerne Hanne Krogh og Kevin Vågenes.

Skylder på låtvalg

Til VG sier Hegerland at de to låtene hun fikk valgt, ikke har latt henne vise frem stemmen sin.

– Det var et stort ønske fra produksjonen at jeg skulle gjøre «Moonlight Shadow» i første sending. Kanskje burde jeg heller fulgt hjertet mitt, og valgt en låt hvor jeg kunne vist meg frem litt bedre, sier Hegerland som hadde gledet seg til å synge i sjangrene country og opera.

GAMMEL SLAGER: Forrige lørdag sto Hegerland på scenen med låten «Moonlight Shadow». Sangen lå seks uker på toppen av VG-lista i 1983. Foto: NRK / Helene Amlie

Hegerland mener også det er vanskelig å vite hvor flinke folk i hennes generasjon er til å stemme i denne typen konkurranser.

Samtidig garanterer hun at det norske folk ikke har sett det siste av henne enda.

– Det har blitt tydelig at folk har savnet meg, og jeg setter pris på støtten jeg har fått.

– Jeg vet jeg fikk en del nye, unge tilhengere da jeg var med på Farmen. Det viktigste i det siste har vært å få vist meg frem litt igjen, sier Hegerland. Nå vil hun konsentrere seg om å få ut en ny plate med nye sanger.

– Mister pusten litt

Hegerland hadde lørdag fremtrådt med ABBA-låten «Waterloo». Dommerne mente hun hadde valgt en vanskelig sang, men at hun kom seg helskinnet gjennom.

– Du mister pusten litt, men kommer kjempesterkt tilbake. Etter å ha holdt på i 50 år, kunne du satt deg ned i sofaen. I stedet står du her og kjemper i arenaen, var dommer Mona B. Riises tilbakemelding.

– Det så ut som en scene fra filmen Mamma Mia. Det var tydelig at du hadde det gøy, mente gjestedommer Hanne Krogh.

Kevin Vågenes mente man ble glad av å se Hegerland på scenen lørdag.

– Det er noe som skjer med stemmen med alderen har jeg skjønt, men det har ikke skjedd med deg, skrøt han.

Publisert: 05.09.20 kl. 22:40

