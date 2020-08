Andrea Bræin Hovig holder takketale etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen Beste kvinnelige skuespiller Foto: Jan Kåre Ness

Andrea Bræin Hovig vant Amanda-pris for Beste kvinnelige skuespiller: En krevende rolle

Amandaprisutdelingen gikk av stabelen fredag kveld. 22 priser ble delt ut, og filmen «Barn» ble klar Amanda-vinner.

Fredagens Amandaprisutdeling i Haugesund ble et annerledes show som følge av smittevern og coronarestriksjoner, men et show ble det uansett.

Leder av kveldens festligheter var Odd-Magnus Williamson, også kalt Odda, som på forhånd har varslet om latter og komikk.

– Jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon. At det kan bli en «roast-tradisjon» på Amanda. Det er mye gøyere å se på, at folk er slemme med hverandre, sa han til VG.

Filmen «Barn» av Dag Johan Haugerud ble klar Amanda-vinner, som stakk av med hele ni priser, og slo rekorden til «Kongens nei» som i 2017 vant åtte priser. Filmen «Håp» av Maria Sødahl kunne skilte med åtte nominasjoner.

De nominerte: Beste mannlige skuespiller: Jan Gunnar Røise for «Barn» Herbert Nordrum for «Fjols til fjells» Stellan Skarsgård for «Håp» Beste kvinnelige skuespiller: Henriette Steenstrup for «Barn» Josefine Frida for «Disco» Andrea Bræin Hovig for «Håp» Beste norske kinofilm: «Barn» (regi Dag Johan Haugerud, produsent Yngve Sæther) «Håp» (regi Maria Sødahl, produsent Thomas Robsahm) «Selvportrett» (regi Katja Høgset og Espen Wallin, regi og produsent Margreth Olin) Beste regi: Dag Johan Haugerud for «Barn» Jorunn Myklebust Syversen for «Disco» Maria Sødahl for «Håp» Beste filmmanus: Dag Johan Haugerud for «Barn» Maria Sødahl for «Håp» Maja Lunde for «Flukten over grensen» Beste mannlige birolle: Jonatan Rodriguez for «Alle utlendinger har lukka gardiner» Thorbjørn Harr for «Barn» Alexander Scheer for «Spionen» Beste kvinnelige birolle: Yngvild Støen Grotmol for «Alle utlendinger har lukka gardiner» Gjertrud L. Jynge for «Håp» Ingvild Holthe Bygdnes for «Tunnelen» Beste barnefilm: «Askeladden – I Soria Moria slott» (regi Mikkel Brænne Sandemose, produsent Åshild Ramborg og Synnøve Hørsdal) «Flukten over grensen» (regi Johanne Helgeland, produsent Cornelia Boysen) «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» (regi Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune, produsent Heidi Palm Sandberg, Eirik Smidesang Slåen og Ove Heiborg) Beste dokumentarfilm: «Alt det jeg er» (regi Tone Grøttjord-Glenne, produsent Anita Rehoff Larsen) «iHuman» (regi Tonje Hessen Schei, produsent Jonathan Borge Lie) «Selvportrett» (regi Katja Høgset og Espen Wallin, regi og produsent Margreth Olin) Beste utenlandske kinofilm: Joker, (regi Todd Phillips, distributør SF Studios Norway) Once Upon a Time ... In Hollywood (regi Quentin Tarantino, distributør SF Studios Norway) Parasitt (regi Bong Joon-ho, distributør Arthaus) Beste originalmusikk: Ginge Anvik for «Askeladden – I Soria Moria slott» Peder Kjellsby og Arnaud Fleurent-Didier for «Barn» Marcus Paus for «Torden» Beste kortfilm: De berørte (produsent Stine Blichfeldt, regi Rikke Gregersen The Manila Lover (produsent Lotte Sandbu og Nina Barbosa Blad, regi Johanna Pyykkö) Menneskets opprinnelse (produsent Merete Korsberg, regi Pjotr Sapegin) Beste produksjonsdesign/scenografi: Ragnhild Juliane Sletta for «Alle utlendinger har lukka gardiner» Merete Bostrøm for «Askeladden – I Soria Moria slott» Jørgen Stangebye Larsen for «Håp» Beste lyddesign: Yvonne Stenberg for «Alle utlendinger har lukka gardiner» Gisle Tveito for «Barn» Svein-Ketil Bjøntegård og Johan Rasmus Pram for «Disco» Beste maske/sminke: Asta Hafthorsdottir for «Askeladden – I Soria Moria slott» Teamet bak Disco, v/Jorunn Myklebust Syversen for «Disco» Siw Järbyn for «Spionen» Beste visuelle effekter: Stephen Coren og Bert Deruyck for «Askeladden – I Soria Moria slott» Henrik Dyrkorn for «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» Stephen Coren og Arne Kaupang for «Torden» Beste foto: Øystein Mamen for «Barn» Marius Matzow Gulbrandsen for «Disco» Manuel Alberto Claro for «Håp» Beste klipp: Christoffer Heie for «Askeladden – I Soria Moria slott» Jens Christian Fodstad for «Barn» Helge Billing og Michal Leszczylowski for «Selvportrett» Beste kostyme: Isabella Leikanger Mork for «Alle utlendinger har lukka gardiner» Karen Fabritius Gram for «Askeladden – I Soria Moria slott» Ulrika Sjölin for «Spionen» I år var det totalt 25 langfilmer med i konkurransen, hvorav fem er dokumentarer og ni er barnefilmer. Den nasjonale filmprisen Amanda deles ut for 36. gang fredag 14. august i Festiviteten i Haugesund. Vis mer

Tårevåt Beste kvinnelige skuespiller

Beste kvinnelige skuespiller gikk til til Andrea Bræin Hovig for filmen «Håp».

– Nå ble jeg skikkelig skikkelig glad, sa Bræin Hovig, og tok til tårene på scenen.

– Det er lite som er mer irriterende enn skuespillere som klager over en krevende rolle, men likevel må jeg si at dette var en skikkelig skjau, sa hun om rollen i «Håp», før hun takket regissør Maria Sødahl.

– Takk for at du valgte meg.

Filmen er basert på Sødahls egne opplevelser da hun fikk en kreftdiagnose, og beskjed om at hun bare hadde tre måneder igjen å leve. Hun ble imidlertid friskmeldt og regisserte filmen.

I tillegg takket Bræin Hovig medskuespiller Stellan Skarsgård, som var nominert til Beste mannlige skuespiller.

– Jeg elsker deg så høyt. Du vet hvor høyt jeg elsker deg. Jeg tror kanskje du synes det er litt mye, sa hun lattermildt fra scenen.

Jan Gunnar Røise vant Beste mannelige skuespiller for sin rolle i «Barn».

– For en barndomsdrøm, sa Røise fra scenen og takket blant annet filmens regissør Haugerud i en kort takketale.

«Barn» vant også Beste norske kinofilm.

Jan Gunnar Røise holder takketale etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen Beste mannlige skuespiller. Foto: Jan Kåre Ness

– Glad

Josefine Frida Pettersen, som også var nominert for Beste kvinnelige skuespiller, delte ut prisen Beste mannlige birolle som gikk til Thorbjørn Harr for filmen «Barn».

– Tusen takk. Nå ble jeg glad, sier en rørt Harr fra scenen.

Til VG sa Harr at det var fantastisk morsomt å vinne prisen, selv om det var et litt annerledes show i år.

– Det eneste som er nedtur er at jeg tror det hadde blitt, ja altså, med tanke på etterfesten hadde det vært bedre å vinne hvilket som helst annet år. Men innenfor egen kohort blir det feiring!

Han forklarte at rollen han spilte i «Barn» føltes som et ekte stykke skuespiller-arbeid.

– Det var utfordrende på mange måter, det var en sånn merkelig blanding av å legge inn mye av selv og, ja. Og bare å få være med i den filmen som jeg mener er så bra.

Ringreven Nils Ole Oftebro delte ut prisen Beste kvinnelig skuespiller, og sa det var en ære. Prisen gikk til Ingvild Holthe Bygdnes for filmen «Tunnelen».

Thorbjørn Harr vant Beste mannlige birolle: – Nå ble jeg glad. Foto: Jan Kåre Ness

– Ikke bare bare

Selve prisutdelingen i Haugesund ble ledet av Odd-Magnus Williamson, og NRK feiret norsk film med Amanda-sending fra Marienlyst. Her fulgte og kommenterte Mona B. Riise utdelingen direkte sammen med sidekick Torkil Risan og skuespiller Pia Tjelta, både på NRK2 og NRK P2.

Odda varslet på forhånd en ny linje i det som tidligere har vært et formelt show, med mørk dress og og høytidelige utdelinger. I år ville han gå mer i retningen av Ricky Gervais’ Golden Globe uttrykk, med frekke vitser, roast og komikk. Det klarte han.

– Kulturminister Abid Raja, er du her også? spurte Odda fra scenen.

– Der er du – modig, fleipet han.

Og Thorbjørn Harr var hvert fall imponert over Oddas opptreden.

– Det er kult. Foreløpig klarer han seg veldig bra! Det er ikke bare bare når man skal underholde for så få fylte seter.

Raja delte ut æresprisen. På scenen kom han med et lite stikk tilbake til Odda:

– Jeg beklager at det har blitt så stramme budsjetter på grunn av corona. Men at det skulle bli så dårlig at dere måtte ty til Odda som vert for Amanda, det er jo helt tragisk, fleipet han.

Bente Erichsen vant æresprisen. Hun er produsent, regissør og tidligere styremedlem i Norsk filminstitutt.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og hans kone Nadia på rød løper på vei inn til årets Amandaprisutdelingen. Foto: Jan Kåre Ness

Dette er prisvinnerne 2020:

Beste kostyme: Ulrika Sjölin, Spionen

Beste mannlige birolle: Thorbjørn Harr, Barn

Beste kvinnelige birolle: Ingvild Holthe Bygdnes, Tunnelen

Beste kvinnelige birolle gikk til Ingvild Holthe Bygdnes for «Tunnelen» under årets Amandaprisutdelingen. Foto: Jan Kåre Ness

Beste klipp: Jens Christian Fodstad, Barn

Beste produksjonsdesign/scenografi: Jørgen Stangebye Larsen, Håp

Beste barnefilm: Flukten over grensen, produsent Cornelia Boysen, regi Johanne Helgeland

Beste kortfilm: The Manila Lover, Produsent Lotte Sandbu og Nina Maria Barbosa Blad, regissør Johanna Pyykkö

Beste visuelle effekter: Stephen Coren og Bert Deruyck, Askeladden – I Soria Moria slott

Beste lyddesign: Gisle Tveito, Barn

Beste dokumentarfilm: Selvportrett, produsent Margreth Olin, regi Katja Høgset, Margreth Olin og Espen Wallin

Beste filmmanus: Dag Johan Haugerud, Barn

Beste originalmusikk: Peder Kjellsby og Arnaud Fleurent-Didier, Barn

Beste foto: Øystein Mamen, Barn

Beste maske/sminke: Siw Järbyn, Spionen

Beste regi: Dag Johan Haugerud, Barn

Beste utenlandske kinofilm: Joker, regissør Todd Phillips, distributør SF Norge

Folkets Amanda: Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant

Beste kvinnelige skuespiller: Andrea Bræin Hovig, Håp

Beste mannlige skuespiller: Jan Gunnar Røise, Barn

Beste norske kinofilm: Barn, produsent Yngve Sæther, regi Dag Johan Haugerud

Æresprisen: Bente Erichsen

