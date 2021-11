HÅND I HÅND: Kim Kardashian West og Pete Davidson ble fotografert torsdag kveld før en romantisk middags-date i Los Angeles.

Nye bilder av Kim Kardashian West og Pete Davidson vekker oppsikt

Realitydronningen og komikeren er igjen avbildet hånd i hånd, og feiret nylig sistnevntes bursdag sammen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Spekulasjonene om det skal ha oppstått søt musikk mellom Kim Kardashian West (41) og «Saturday Night Live»-komikeren Pete Davidson (28) skaper fortiden store overskrifter i amerikanske medier.

Romanseryktene skjøt først fart etter at de to tidligere i november ble avbildet hånd i hånd sittende i en berg-og-dal-bane i fornøyelsesparken Knott's Berry Farm i California i helgen.

Nå er de to igjen sett hånd i hånd, og ifølge People skal de to nok en gang ha hatt en romantisk kveld sammen på en restaurant i Los Angeles.

I bilder som ET Online har publisert, vises også de to leende sammen i en bil etter daten.

Mange ser på bildene som en bekreftelse på at de har et forhold som er noe mer enn et vennskap.

Selv har hverken Kardashian West eller Davidson kommentert skriveriene, men bildene som nå er publisert i en rekke amerikanske medier kommer bare dager etter at Kardashian og Davidson skal ha feiret sistnevntes bursdag sammen.

«Feirer min adopterte sønn Pete Davidsons bursdag med legenden @kimkardashian og @krisjenner» skrev den amerikanske rapperen Flavor Flav på sin Instagramprofil forrige torsdag.

På bildet er rapperen avbildet sammen med Davidson, Kardashian West og hennes mor Kris Jenner. Davidson har postet samme bilde på sin Instagramprofil sammen med teksten «bursdagsfest».

Hvor lenge Kardashian West og Davidson har kjent hverandre, er uvisst. De deltok begge på MET-gallaen i New York i september, men ble ikke observert sammen der.

Kardashian West var imidlertid vertinne for «Saturday Night Live» i oktober, og der deltok de to i en Aladdin og Jasmine-sketsj, som endte med et kyss. Klippet ligger ute på YouTube.

les også Kanye West: – Hun er fortsatt kona mi

Mens realitystjernen er singel etter bruddet med musikerektemannen Kanye West (44)– eller YE, som han nå heter – hadde Davidson inntil nylig en romanse med den britiske «Bridgerton»-skuespilleren Phoebe Dynevor (26).

Komikeren var tidligere forlovet med popstjernen Ariana Grande (28), og har også vært koblet til Hollywood-stjernen Kate Beckinsale (48).