Kulturrådet snur - trylling likevel kultur

Illusjonisten Alexx Alexxander har fått medhold i at profesjonen hans hører under kultur-paraplyen. Dermed er han likevel berettiget til å komme inn under Regjeringens kompensasjonsordning for kulturfeltet.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dette har jeg kjempet lenge for. Endelig har vi fått satt magi, illusjon og tryllekunst tilbake på kulturkartet, der det hører hjemme. Og ikke minst for meg å være anerkjent som det jeg er, nemlig scenekunstner, sier en glad Alexx Alexxander.

I august i fjor fortalte VG historien om Norges kanskje mest kjente illusjonist som - etter å ha fått coronastøtte i 2020 - brått opplevde å få avslag i 2021, blant annet fordi «arrangementet er i hovedsak et underholdningsarrangement, og innebærer ikke i hovedsak formidling av et kulturelt eller kunstnerisk innhold», som det sto i avslaget fra Kulturrådet.

Nå, i 2022, er han tilbake i varmen.

– Dette har blitt en viktig prinsippsak, sier Gunborg B. Isaksen, daglig leder i The Entertainment Company AS som presenterer Alexx Alexxanders forestillinger.

– Endelig er Alexx Alexxander plassert der han skal være, som en respektert og viktig bidragsyter i kultur-Norge. Det føles godt å få denne oppreisningen for den harde jobbingen, sier hun.

Standhaftigheten for egne prinsipper har nå båret frukter. Allerede 15. juni i fjor sendte Alexxander inn sin klage på coronastøtte-avslaget til Kulturrådet, men den ble ikke behandlet før nøyaktig et halvår senere, den 15. desember.

Da hadde saken havnet hos Klagenemnda, som har det siste ordet i klagesakene. De sendte klagen tilbake for saksbehandling i Kulturrådet. De bekrefter at det er Klagenemndas påpekning av saksbehandlingsfeil som nå gjør at trylling og illusjonisme nok en gang defineres som «kunst og kultur».

– Det er riktig at dette skyldes en uttalelse fra Klagenemnda, sier Thomas Hansen i Kulturrådet.

– I en annen sak har de gitt en uttalelse der tryllekunst må forstås som et kulturarrangement i denne sammenheng. Det retter vi oss etter umiddelbart, og vi er glad for denne typen avklaringer fra nemnda. Av likebehandlingshensyn får en slik uttalelse fra nemnda også konsekvenser for liknende saker som ligger til behandling hos oss, sier Hansen.

MAGISK MØTE: I NRKs julekalender dukker Alexx Alexxander blant annet opp når Luka - spilt av Lukas Langmyr Mabin - spør ham om hvor mye klokka er.

Timingen for den endrede definisjonen av magi kunne kanskje ikke vært bedre etter NRKs bejublede julekalender «Kristiania magiske tivolitheater», der Alexx Alexxander var dypt involvert som konsulent for serien.

Det er Alexxander lærte bort alle triksene som blir vist, og han dukket selv opp i to av episodene.

Sammen med julekalenderens hovedperson, Luka, lagde han også «Lukas trylleskole» som ligger ute på NRK Super.

– Alle som har fulgt med «Kristiania Magiske Tivolitheater» kan nok skrive under på at det aldri før har det vært så stor interesse for magi i Norge, mener Alexx Alexxander.

Nå gleder han seg til å gjenoppta turneen sin i februar og møte publikum igjen. Alexxander har store forventinger om at Kulturrådet nå endelig innvilger søknaden etter at de selv har redefinert virksomheten hans fra underholdning til kultur.

– Dette dekker ikke på noen måte tapet vårt, men er uansett et plaster på såret som gjør at vi iallfall får betalt noen underleverandører fra tidligere gjennomførte forestillinger.