OPPGITT: Didrik Solli-Tangen med ett av de mange eksemplene på meldinger som sendes i hans navn.

Didrik Solli-Tangen fortviler over falske Insta-kontoer: − Fryktelig trist

Didrik Solli-Tangen (36) advarer alle mot falske kontoer og slibrige meldinger.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Du lurer kanskje på så kjent som jeg er, jeg har fortsatt tid til å chatte, men sannheten er at jeg er et menneske og jeg behandler alle likeverdig», lyder det i én privat melding som gir seg ut for å være sendt fra sangeren.

«Jeg håper du aldri slutter å høre på musikken min. Gud velsigne deg mer. Pent ansikt ... Elsker deg for alltid», heter det i en annen.

Folk som gjennomskuer svindelen, har sendt kopi av meldinger til Solli-Tangen.

– Jeg synes dette er skikkelig trasig, sier artisten til VG.

– De fleste skjønner at det er snakk om falske kontoer, men så er det jo folk der ute som er i god tro, og som tenker at dette er stas og god stemning. De kan komme til å gå i fella, og det er fryktelig trist, mener han.

MANGE: Her er noen av profilene som opererer under Didrik Solli-Tangens navn – og et eksempel på en melding sendt fra en konto som bruker sammen profilbilde som artistens egen.

Solli-Tangen har gjentatte ganger forsøkt å melde fra til Instagram, uten å lykkes.

Han får til svar at kontoene som bli innrapportert «ikke bryter med retningslinjene for fellesskapet».

– Hadde enda Instagram tatt tak i dette, så hadde det vært greit, men det gjør de ikke. Jeg føler meg veldig oversett som bare får det automatiske svaret om og om igjen. Det fører til stor frustrasjon når jeg selv vet at kontoene bryter med retningslinjene, sier 36-åringen.

– Skrekken

Det Solli-Tangen beskriver som «verst tenkelige scenario», er at noen skal kjøpe konsertbilletter i håp om å møte en artist de har chattet med. Eller at noen skal tape penger.

– Jeg har ikke opplevd det, men skrekken er at det kommer en person og setter seg på første rad, som tror at de har fått personlige meldinger fra meg. Og når jeg vet at de sendes slibrige meldinger som liksom er fra meg, blir jeg litt irritert, ja.

AVSLAG: Flere eksempler og svar fra Instagram etter repportering.

Solli-Tangens egen konto er ikke merket med blå hake, som er nettportalens verifiseringsmerke.

– Det er et mysterium i seg selv, sier artisten, som forklarer at han har søkt flere ganger om å få merket.

– Jeg får bare til svar at kontoen ikke oppfyller kriteriene for å bli verifisert, men jeg vet ikke hvorfor. Jeg har ikke snøring, sier Solli-Tangen, kjent fra en rekke oppsetninger og TV-show – og som i fjor vant «Maskorama».

Etterlyser støttefunksjon

Solli-Tangen har forståelse for at META går for automatiske kommunikasjonsløsninger ut mot brukerne, men han er oppgitt over at systemet ikke fungerer.

– META omfavner Facebook og Instagram og er verdens største sosiale nettverk. Det er rart at de ikke har et støtteapparat som kan fikse når det brenner.

Solli-Tangen mener at det er størst aktivitet på de falske kontoene når han har noe å selge, som for eksempel konsertbilletter. Derfor frykter han også at noen kan ha blitt lurt for penger, uten at de tør å innrømme det.

– Derfor ønsker jeg å gå ut og advare.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

VG sendte en e-post til Instagram-support torsdag, men fikk automatisk svar fra Facebook – som eier Instagram – med svar om å besøke Instagrams hjelpesenter.

På hjelpesenteret er det ikke oppført noen e-postadresse eller telefonnummer.

Da VG i fjor sommer var i kontakt med daværende Corporate Communications Manager for Facebook og Instagram i Norden, i forbindelse med en annen sak, ble det opplyst at Instagram bruker en kombinasjon av AI, maskinlæring og menneskelig vurdering, for å sikre at innholdet som legges ut er innenfor retningslinjene.

– Vi vet at maskiner og mennesker ikke er perfekte, og det er derfor vår håndhevelse til tider handler på innhold som ikke burde vært handlet på. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre mulighetene for rask hjelp i vårt hjelpesenter, i tillegg til å videreutvikle systemene våre til å være enda mer presise i fremtiden, forklarte Likasz Lindell, som ikke lenger jobber i selskapet.

VG har sendt en mail til META i Norden med spørsmål om hvorfor Solli-Tangen ikke får gehør og heller ikke får verifisert kontoen, men har ikke fått svar.

Flere utsatt

Solli-Tangen er ikke den eneste som utsettes for det som gir seg ut for å være privat initiativ overfor følgere på Instagram.

Filmregissør Joachim Rønning (50) gikk ut med dette hjertesukket på InstaStory i slutten av juni:

ADVARER: Den nroske Hollywood-regissøren Joachim Rønning har også gått ut mot svindelforsøk.

Rønning skrev til sine følgere at han oppfordrer dem til å rapportere inn falske kontoer.

At kjendiser blir utnyttet på nettet i form av falske kontoer og reklamekampanjer, er ikke nytt. VG har opp gjennom årene omtalt flere eksempler.

Nylig gikk Hollywood-stjernen Johnny Depp (59) ut og advarte mot falske kontoer.