Statsministeren om Friele: Hun endret landet vårt for alltid

Kim Friele, som gjennom store deler av sitt liv kjempet for homofiles rettigheter, gjorde Norge til et bedre, friere og mer mangfoldig land.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under bisettelsen i Oslo Domkirke mandag. Friele, som følges til sin siste hvile på statens regning, ble 86 år gammel. Hun døde 22. november.

– I en tid hvor seksuell orientering handlet om å tone ned, så sto Kim Friele opp. Hun talte for de tusen tause og hun synliggjorde de usynlige. Med en kraft så sterk endret hun landet vårt for alltid. Norge ble et bedre, friere og mer mangfoldig land å leve i, sa Støre i Oslo Domkirke.

– Satte ord på urettferdigheten

Han trakk frem at hun var en unik pioner og et forbilde for den norske samtiden.

– Kim Friele satte ord på urettferdigheten at frie mennesker ikke kunne elske den de ville, at det var forbudt ved lov og holdt nede av tunge holdninger i samfunnet. Det skal et helt usedvanlig mot og styrke til for å stå opp mot en slik dobbelt urett, sa statsministeren.

I sin minnetale viste Halvor Moxnes, professor i teologi, til at Friele engasjerte seg i homofiles rettigheter ved å forbinde det politiske og det personlige.

– Dermed ble hun homobevegelsens ubestridte frontfigur i Norge, sa Moxnes.

Han trakk også frem at Friele var en omsorgsperson for mange mennesker, særlig skjulte lesbiske og homofile som oppsøkte henne, og at hun hadde en egen evne til å møte og se mennesker.

– En kamp for menneskerettigheter

– Når vi ser tilbake kan vi se at Kims kamp for rettigheter for en skjult minoritet var en kamp for menneskerettigheter til beste for hele samfunnet, sier Moxnes.

Friele var gift med Wenche Lowzow som gikk bort i 2016. Lowzow ble kjent som den første stortingspolitikeren som sto frem som homofil, og var representant for Høyre i årene 1977 til 1985.

I sin minnetale nevnte Moxnes blant annet at Friele, som hadde meldt seg ut av kirken, meldte seg inn igjen etter Lowzows bortgang.

Kim Friele var tanten til Anne Fi Troye, som snakket med VGTV utenfor Oslo Domkirke.

– Det er med stolthet jeg i dag går inn i kirken for et siste farvel, men hun kommer alltid til å være med meg i hjertet. Hun har kanskje vært den gøyeste tanten du kunne ønske deg, sier Troye – som er stolt av sin betydningsfulle tante.

– Vi må aldri slutte å kjempe for det vi har fått til, vi må aldri sette oss ned og si at nå er alt i orden, sier Troye og legger til at vi kan huske Friele ved å kjempe for rettigheter uansett hva det er, stå på, gjøre det vi kan og ikke ta noe for gitt.

– Jeg står på hennes skuldre

Dronning Sonja, Kronprinsesse Mette-Marit, statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er til stede i domkirken.

Det er også filmkritiker Brita Cappelen Møystad.

– Jeg står jo på hennes skuldre. Det jeg har opplevd kan ikke sammenlignes med det hun har opplevd og slåss mot. Vi som kan gå etter henne skal være dypt takknemlige og ha en enorm respekt for henne, sier hun til VGTV på vei inn i kirken.

Den hvite kisten prydes av blomster og to lange sløyfebånd i regnbuens farger.

Dagen etter Kim Frieles bortgang, kunngjorde regjeringen at homo-pioneren skulle hedres med statlig begravelse. Friele ledet blant annet Det norske forbundet av 1948 mellom 1966–1971.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Frieles etterlatte har takket ja til dette. Om lag 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden ordningen ble innført i 1881.

På grunn av coronasituasjonen er det innført begrensninger på hvor mange som kan være til stede i domkirken.

Jølstad begravelsesbyrå har tidligere opplyst at det er begrensning på 600 personer, da med tre kohorter på 200 i hver. Når det gjelder privat minnestund i etterkant, må antallet gjester begrenses til 100.

Friele var den første som sto frem som homofil i norsk offentlighet i 1963.

Statsminister Støre sa i sin minnetale at han var stolt av at Friele valgte Arbeiderpartiet som sin plattform for den politiske kampen hun førte. Friele ble utnevnt som æresmedlem i Arbeiderpartiet i 2008.

– Hun fortalte den gang om da hun 40 år tidligere avslørte for familien at hun stemte Arbeiderpartiet. Hvorpå faren utbrøt: « Det er jo mye verre enn at hun er homoseksuell.» Fedre kan få sagt det.