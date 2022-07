DEN GANG DA: I april i år gikk de den røde løperen under årets Grammy-utdeling. Med seg hjem fikk de prisen for beste komponist.

Saksøkes av Netflix for «Bridgerton»-musikal

Den Grammy-vinnende duoen bak internetthiten «The Unofficial Bridgerton Musical» blir nå saksøkt.

Abigail Barlow (23) og Emily Bear (20) ble de første til å vinne en Grammy-pris for et musikal-album som startet på TikTok. De var også de yngste nominerte i kategorien noensinne.

Nå blir de saksøkt av Netflix for musikalen sin, «The Unofficial Bridgerton Musical». Deadline skriver at paret ikke har kommentert søksmålet så langt.

Som navnet på musikalen, tilsier er den inspirert av det populære programmet «Bridgerton» hos strømmegiganten Netflix.

Tidligere denne uken holdt de en utsolgt konsert ved Kennedy Center i Washington, D.C., skriver Deadline. Det er også der Netflix har levert inn et søksmål for brudd på opphavsretten.

Bransjenettstedet skriver at Netflix i utgangspunktet var positive til prosjektet da det ikke var profitt involvert.

Nå som musikalen har begynt å tjene penger skal derimot pipen ha fått en annen lyd.

– Abigail Barlow og Emily Bear og deres selskaper (Barlow & Bear) har tatt verdifull åndsverk fra Netflix-serien «Bridgerton» for å bygge et internasjonalt selskap selv, heter det i søksmålet, ifølge Deadline.

TV-serien er selv basert på en bokserie av forfatter Julia Quinn, og produseres blant annet av selskapet til Shonda Rhimes - hjernen bak «Grey’s Anatomy».

Startet på TikTok

Barlow delte ifølge NPR den første sangen på sin TikTok-profil som et eksperiment etter at hun hadde hatt skrivesperre i fire måneder. Hun sendte sangen til Bear, som likte den og utviklet den videre.

Prosjektet fikk etter hvert en egen TikTok-konto. Og i september kom albumet med 15 låter. Det er dette som vant Grammy-prisen, men musikalen hadde neppe fått den spredningen den fikk om ikke låtene først ble delt på TikTok. Variety skriver at «The Unofficial Bridgerton Musical» gikk viralt på grunn av TikTok.

I takketalen, takket Barlow internett.

– For et år siden, da jeg spurte internett: «Hva om «Bridgerton» var en musikal?», kunne jeg ikke ha forestilt meg at vi kom til å holde en Grammy-pris i hendene. Vi vil gjerne takke alle på internett som har sett oss lage dette albumet fra grunnen, vi deler denne med deg.

Ifølge Billboard skriver Netflix i søksmålet at Barlow & Bear begynte på sosiale medier, men at de strekker internettfenomenet fanfiction over streken.

– Det er åpenbart brudd på opphavsretten, heter det fra strømmegiganten, skriver Billboard.

Info Hva er fanfiction? Fanfiction er fortellinger basert på eksisterende fiksjonsverker av andre forfattere, det være seg litteratur, film eller TV-serier. Slike fortellinger har eksistert lenge, og mange etablerte forfattere har skrevet historier om personer fra andre forfatteres verker. Fanfiction-begrepet brukes stort sett om fiksjon som er skrevet av amatørforfattere, altså ikke for utgivelse. Det finnes mange ulike typer fanfiction. Noen skriver fortsettelser (eller alternative avslutninger) på avsluttede bøker eller filmer, og noen forteller den eksisterende historien sett fra andre personers synsvinkel. Men det vanligste er kanskje å skrive sine egne historier om en eller flere av personene i det eksisterende verket eller fiksjonsuniverset. Her finnes det også mange sjangere og varierende grad av hvor tro man ønsker å være mot originalens stil og tone. En stor del av fanfiction består av romantiske og/eller erotiske fortellinger som omhandler hovedpersonene i det verket man er opptatt av. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Misfornøyde opphavseiere

I søksmålet mot paret heter det at «Bridgerton» er et bilde på det kreative arbeidet og dyrkjøpt suksess som hundrevis av kunstnere og Netflix-ansatte har lagt ned, og som Netflix eier rettighetene til ekslusivt.

– På direkte spørsmål har Netflix sagt til Barlow & Bear gjentatte ganger, at slike verker ikke er autorisert. Til tross for deres forsikringer om det motsatte, oppfører Barlow & Bear seg nå som at det er fritt frem til å profittere fra Netflix’ åndsverk, siterer Billboard fra søksmålet.

For Deadline skriver at Netflix skal ha ytret sin misnøye til den utsolgte konserten som ble avholdt ved Kennedy Center denne uken, hvor billettene skal ha kostet opp mot 149 dollar - over 1400 norske kroner.

Konserten inneholdt flere sanger, hvor deler av teksten skal ha vært hentet rett fra dialogen i TV-serien.

– Gjennom hele fremføringen la Barlow & Bear feilaktig frem for publikum at de brukte Netflix’ «Bridgerton» med tillatelse, skal det hete i søksmålet fra strømmetjenesten.

Det står også at i tillegg til det Grammy-vinnende albumet, har paret bak musikalen planer om å dra på turné, samt planer om merch.