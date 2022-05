SJOKOLADE: MrBeast på Nickelodeon's Kids' Choice Awards i april i år.

MrBeast viser glimt av egen sjokoladefabrikk

Youtuberen deler glimt av sjokoladefabrikken han er i ferd med å få bygget.

Siden nyåret har youtuberen Jimmy Donaldson (24), bedre kjent som MrBeast, lokket med at ti av følgerne hans kan vinne billetter til å bli med i en video der de konkurrerer om å vinne en hel sjokoladefabrikk.

Det hele er et ledd i en reklamekampanje for eget sjokolademerke, for man må kjøpe hans sjokoladeplater for å vinne billett.

Tidligere i mai viste MrBeast frem litt av hva de holder på å bygge. På sin Twitter-konto delte han et bilde og en video fra den kommende sjokoladefabrikken.

Han skrev da: «Vi er i et tidlig stadium av å gjenskape Willy Wonkas sjokoladefabrikk (dette bildet er bare ti prosent av den). Hvorfor fortalte ingen meg at dette kom til å være så vanskelig?»

Youtuberen skriver videre at han også holder på å omskape en hel øy ved å importere sand og trær og bygge en sjø.

«Jeg gir bort en øy til 100 millioner dollar. Men fine store øyer koster 20 millioner, så jeg kjøpte en stor stygg øy.» skriver han.

Ifølge Dexerto er øy-prosjektet en del av hans kommende feiring av 100 millioner abonnenter på YouTube.

MrBeast er kjent for storskala-videoutfordringer, som den han lagde med «Squid Game»-tema. Han oppga selv at den kostet 35 millioner kroner å lage. Etter det stuntet ble han beskyldt for plagiat.

MrBeast kuppet inntektstoppen for youtubere i 2021. Frem til Will Smith slo til Chris Rock på Oscar-utdelingen i mars, hadde MrBeast rekorden for video sett flest ganger i løpet av 24 timer på YouTube.