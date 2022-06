ÅPENHJERTIG: Ida Fladen, her på premierefesten til VGTVs talkshow «Harm og Hegseth» i slutten av mars.

Ida Fladen brøt sammen før kreftbehandling

Ida Fladen (36) opplever tøffe tider og letter hjertet i podkast.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VGTV-profilen fortalte i april om at hun hadde fått påvist kreft i svulstene som ble analysert etter fjerningen av skjoldbruskkjertelen tidligere i år.

I podkasten «Ida med hjertet i hånden» snakker Fladen med gjest og kollega Vegard Harm (26) om at hun ikke alltid klarer å være så positiv som hun fremstår i offentligheten.

Hun forklarer at hun kommer rett fra Radiumhospitalet, der hun har vært ut og inn de siste åtte dagene for å få kreftbehandling.

– Jeg er jo radioaktiv. Jeg har svelget en kapsel med radioaktivt jod, som kan brukes som kreftbehandling for skjoldbruskkjertelkreft. Det blir på en måte som en slags indre stråling, forklarer Fladen.

Måtte isoleres

Behandlingen skal drepe gjenværende kreftceller og forebygge ny kreft. Opprinnelig var planen at hun skulle være på isolat under behandlingen, men det slapp hun. Fladen forteller at hun endte opp med en lavere dose radioaktivitet og kunne reise hjem og isolere seg der.

Da podkasten ble spilt inn, hadde det gått såpass mange dager at det holdt med en meters avstand til Harm.

Isolasjon er viktig for å hindre at andre skal bli utsatt for radioaktivitet. På Kreftlex.no kan man lese detaljert om hvordan behandling med radioaktivt jod foregår.

Fladen forteller om hvordan hun to dager før kapselen skulle svelges, fikk en sprøyte i «skinken» som slo henne ut.

– Jeg ble altså så fucka av den sprøyta – fysisk. Akutt trøtt og sliten, forklarer hun og beskriver opplevelsen som å få «utmattelse sprøytet rett inn i årene», sier hun i podkasten.

Fladen betror Harm og lytterne at hun brøt sammen helgen før behandlingen startet. Mandag skulle hun inn på Radiumhospitalet for prøver og forberedelser.

Hun var sliten og hadde jobbet mye – og enda et liveshow med VGTVs «Spårtsklubben» sto på plakaten.

Plutselig tenkte hun at «dette klarer jeg ikke».

– Det gikk så på psyken, og gråten satt så i halsen og øynene, forteller hun – og legger til at hun fikk både frostrier og feber.

Under generalprøven på showet i Oslo, låste hun seg inne på et toalett og strigråt.

– Men selve sammenbruddet, det kom den søndagen.

Fladen har jobbet, reist og vist seg på rød løper etter at hun ble operert. Hun har fremstått positiv og energisk, og har også kunnet spøke om sykdommen. Det gjør hun fortsatt.

– Jeg skal ikke dø, for jeg skal ikke det. Det har jeg fått beskjed om, sier hun.

Men bak fasaden har det altså ikke bare vært enkelt. TV-kjendisen forklarer at det har kostet å jobbe og holde tempoet oppe.

Og hun innrømmer at hun har savnet at noen spør om hvordan hun egentlig har det. For hun har hatt behov for å snakke om det hun går gjennom.

Når folk sier hun er heldig, blir hun sint.

– For faen, heldig har jeg ikke vært, sier hun.

Fladen: – Ingen fasade

Fladen skriver i en tekstmelding til VG at det absolutt ikke sånn at hun har satt opp en fasade.

– I podkasten har jeg vært ærlig om alle følelse mine rundt dette hele veien. En sånn periode i livet trenger ikke å være enten eller. For min del har jeg hatt det veldig mye bra, men det har jo selvsagt også vært tunge stunder og vanskelige følelser, utdyper hun.

– Men for meg har det vært helt riktig å prøve å opprettholde en så normal hverdag som mulig, selv om det tidvis har kostet. Det er mange ulike tanker og tilnærminger som dukker opp underveis i en sånn situasjon, men at jeg hele veien har hatt en positiv innstilling, er helt reelt, legger hun til.

Det var i oktober i fjor at 36-åringen begynte å føle seg dårlig og oppsøkte lege. Legene fant først én svulst i skjoldbruskkjertelen – og så en til. Fladen la ut bilde på Instagram, som viste henne i sykesengen.

Fladen er også kjent fra TV-program som «Idol Junior», «Sommertid» og «Happy Go Lucky».

