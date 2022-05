Skjermdump fra serien, lagt ut av @rasisme_i_norge på Instagram. Underteksten er ikke lenger å finne på Disney+.

Disney+ fjernet norsk undertekst: − Uakseptabel

I den norske underteksten til serien «Scream Queens» på strømmetjenesten Disney+, var «hood rat» oversatt til «negerhore».

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det er ikke en riktig oversettelse i det hele tatt, men en ganske grov oversettelse som ikke stemte overens, sier Jamal Sheik til VG.

Sheik står bak Instagram-kontoen @rasisme_i_norge, som etter tips fra en følger publiserte et klipp fra serien «Scream Queens», som strømmes på Disney+.

I andre episode av av første sesong, bruker studentforeningens noe ondskapsfulle president uttrykket «hood rat» om karakteren Zayday. Amerikanske Dictionary definerer uttrykket som nedsettende slang, brukt om «unge, promiskuøse kvinner fra fattige byområder».

Undertekstene til Disney + oversetter imidlertid uttrykket til «negerhore».

POPULÆRT: Strømmetjenesten Disney+ ble lansert i 2019, og tilbyr blant annet filmer og serier fra Disney, Pixar, National Geographic og 20th Century Fox.

– Disney+ har et ungt publikum, det er mange kids som ser på, sier Sheik.

Når VG spiller av episoden like før klokken 18, er det ikke mulig å velge norske undertekster på episoden.

Disney+ bekrefter overfor VG at de norske undertekstene er fjernet:

– Vi ble gjort oppmerksomme på den uakseptable oversettelsen tidligere i dag, og tok umiddelbart ned den norske underteksten på den aktuelle episoden. Vi jobber med en ny oversettelse, skriver pressekontakt i Disney+ Aurora Stark til VG søndag.

Sheik ser svært positivt på at tjenesten valgte å ta ned oversettelsen.

– Det er veldig bra. Det er svært positivt at de skjønner at de har et ansvar for et publikum som er ganske ungt. Det er fint at de rydder opp og tar det på strak arm, sier han.

– Det er noe som er enkelt å gjøre noe med, det å redigere en tekst og rydde opp i oversettelser. Så det er fint at de rydder opp.