FLYTTER: YouTube-stjerne Logan Paul flytter fra Los Angeles til Puerto Rico.

YouTube-stjernen selger luksusvillaen i Los Angeles

Los Angeles-villaen til Logan Paul (26) er lagt ut for svimlende ni millioner dollar, som tilsvarer rundt 78 millioner norske kroner.

Av Amanda Strand Askeland

Publisert: Nå nettopp

Det var i februar i år at YouTube-stjernen Logan Paul overrasket fansen sin da han annonserte i sin egen podkast «Impaulsive», at han ønsket å flytte fra Los Angeles til Puerto Rico.

Nå er villaen hans i nabolaget Encino lagt ut med en prisantydning på ni millioner dollar, skriver blant andre TMZ. Det tilsvarer nærmere 78 millioner norske kroner.

Ifølge nettstedet har det svære huset syv soverom, seks bad, en svær hage med svømmebasseng, vinkjeller og et biljardrom. Totalt er huset på rundt 712 kvadratmeter.

26-åringen kjøpte huset i 2017 for 6,6 millioner dollar, som er omtrent 57 millioner norske kroner.

Spontan avgjørelse

Årsaken til at Paul ønsker å flytte skal være fordi at han skal ha følt seg utmattet av det høye tempoet livet i byen hadde å by på, og trengte en forandring. I podkast-episoden hvor han annonserte nyheten, fortalte han også at det var en spontan avgjørelse.

– Jeg stoler på magefølelsen og instinktet mitt. Det føles som starten på et nytt kapittel, sa han.

TMZ skriver også at det også skal være økonomiske årsaker.

YouTube-stjernen har også flere ganger opplevd at fans har forsøkt å bryte seg inn i huset hans, eller klart å komme seg forbi porten. Dette har han selv fortalt om i videoer.

BRØDRE: Jake Logan (t.v.) og Paul Logan har begge gjort store karrierer på YouTube, og har de siste årene utfordret kjendiser og proffboksere i bokseringen til tross for lite erfaring selv.

Utfordrer i bokseringen

De siste årene har Logan Paul og lillebroren Jake Paul (24) skapt mye blest etter å ha utfordret kjendiser i bokseringen.

I 2019 utfordret han youtuberen KSI, men senest i sommer møtte han den pensjonerte og 16 ganger verdensmester i boksing, Floyd Mayweather (44).

18. desember møter Jake Paul bokseren Tommy Fury, lillebroren til Tyson Fury, som også er kjent fra det britiske realityshowet «Love Island».

24-åringen har også vært i løpet av sin YouTube-karriere vært innom flere skandaler som da han holdt en stor fest hjemme midt under coronapandemien, og han har tidligere blitt anklaget for plyndring.

Logan hadde også en lang periodes pause fra YouTube etter han publiserte en video av en død mann som hadde begått selvmord i Japan i 2018.