ET SISTE FARVEL: Det var mange som hadde møtt frem i Stavanger konserthus fredag for å ta et siste farvel med multikunstneren, illustratøren, skuespilleren og regissøren Vegar Hoel.

Tok farvel med Vegar Hoel

STAVANGER/OSLO (VG) Skuespilleren Vegar Hoel døde 8. november etter lang tids sykdom. Han ble 47 år gammel. Fredag ble han bisatt fra Stavanger konserthus – byens storstue.

Av Jørn Pettersen og Carina Johansen (foto)

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hoel har vært en kraft i så mange sammenhenger, både i lokalt, nasjonalt og i internasjonalt kulturliv. Derfor er det et ønske fra familien at alle som ønsker å ta et siste farvel med Vegar er velkomne i Stavangers storstue på fredag, heter det i en pressemelding som er sendt ut fra Rogaland Teater.

STAVANGER KONSERTHUS: Geir Vegar Hoel bisettes fredag fra Stavanger konserthus. Det et ønske fra familien at alle som ønsker å ta et siste farvel med Vegar er velkomne i Stavangers storstue.

Det er Vegar Hoel som har tegnet alle tegningen som er i programmet for bisettelsen. I en av tekstene i programmet som er signert den avdøde står det: «Gå en tur i mine sko og still deg utenfor mitt vindu. Se om du ser deg selv og ser du meg der inne?»

forrige







fullskjerm neste 1 av 5

les også Vegar Hoel (47) er død

BISETTES FRA KONSERTHUSET: Multikunstneren, illustratøren, skuespilleren og regissøren Vegar Hoel bisettes fredag fra Stavanger konserthus. – Det er et ønske fra familien at alle som ønsker å ta et siste farvel med Vegar er velkomne i Stavangers storstue på fredag, heter det i en pressemelding.

Hoel, som gjerne bare brukte Vegar som fornavn, ble født på Stord, og han gjorde seg bemerket i filmer som «Mongoland», «Alt for Egil», «United», «Mannen som elsket Yngve» og «Død snø».

Han medvirket også i TV-produksjoner som «Lykkeland» og «Okkupert».

I 2005 ble Hoel kåret til årets Stavangerkunstner.

I tillegg til skuespillerjobben har Hoel virket som regissør for filmen «Kill Buljo 2».

les også TV-anmeldelse «Lykkeland»: Med oljå på rette staden

– Han greide å holde humøret oppe i den mest alvorlige situasjonen, sa vennen Hans Petter Jørgensen til VG da dødsfallet ble kjent.

Trass i at Hoel har hatt mørke skyer over seg i en lengre periode, har likevel humoren alltid vært innen rekkevidde.

forrige





fullskjerm neste KJENDISKOKK: Kjartan Skjelde 1 av 4 Foto: Carina Johansen

– Han er jo berømt for en ganske mørk humor, og den brukte han flere ganger da jeg snakket med ham. Han greide å holde humøret oppe i den mest alvorlige situasjonen, fortalte Jørgensen.

les også «Mongoland 2» på vei

Arild Østin Ommundsen regisserte filmen «Mongoland», der blant annet Vegar Hoel spilte. Han har kjent Hoel i 25 år og beskriver ham som en bestevenn.

– De siste tre årene etter at han ble syk har han gått fra å være en bra fyr til en fyr jeg nesten mangler ord for å beskrive, sa Ommundsen til VG kort tid etter at kameraten døde.