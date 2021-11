Kommentar

Hans-Erik Dyvik Husby (1972 - 2021): Nå er helvete forbi

Av Tor Martin Bøe

Hans-Erik Dyvik Husby var ikke en vanlig mann. Han var en tilstand.



På sitt beste var Hans-Erik Dyvik Husby en av de drøyeste og mest underholdende personlighetene som har nådd opp til det samfunnsnivået vi kaller populærkultur. Der andre frontfigurer i band bare spilte en rolle på scenen, var Husby hundre prosent påskrudd som Hank von Helvete hele døgnet.

I alle fall framsto han slik.

Første gang jeg så ham live, klarte han å knytte sammen Bergen politikammer, hobbiter og dårlig skjulte seksuelle undertoner i en enkel innledning til Turboneger-låten «Bad Mongo». I bar overkropp, svettende, sminket og med den herostratiske romperaketten under sluttnummeret.

Etterpå ble han og bandet vitner til opptakten til en slåsskamp foran den lille scenen.

Noen medisinerstudenter hadde forvillet seg inn på feil sted.

Neste gang var salen full av slike medisinerstudenter, flere med Happy Toms seilerlue. Samtlige med hendene høyt i været til en sang som egentlig handlet om keyboardist Pål Pot Pamparius’ pizzasjappe. Alt sammen levert av et perfeksjonert norsk rockeband, som leverte unikt musikalsk. Et band med en helt eksepsjonell egen utstråling og aura, som mange har prøvd å kopiere senere. Men aldri mestret.

Inkludert frontfiguren von Helvete.

For etter at Hank von Helvete sluttet i Turboneger, har de aldri vært det samme bandet. Og han har aldri vært den samme personen. Selv om han prøvde - og fikk en slags gryende suksess, kanskje mest i Sverige, under det modifiserte artistnavnet Hank von Hell. Angivelig noe som ikke har vært særlig populært hos «eierne» av Turboneger.

Det var nok heller ikke populært at han prøvde å vinne Melodi Grand Prix. To ganger.

Først et passe misforstått akustisk bidrag som seg selv i 2013. Før han kom tilbake i 2019, gjennomgående munnrapp og underholdende på sitt eget unike vis. Der han blant annet døpte om «Tel Aviv» til «Hell Aviv» og pepret reporterne med Donald Trump-svar på alt de lurte på.

Slik fortsatte han å bygge myten om seg selv. Han spilte Jesus Kristus i «Jesus Christ Superstar». Som Hank. Han var en av dommerne i «Idol», som Hank.

En av gangen han faktisk tok av masken var da han tok på seg en ansiktet til Cornelis Vreeswijk i filmen «Cornelis».

Svenskenes store trubadur, som slet med egne utfordringer, ble bare 50 år.

Hertugen, Hertis, Hank von Hell, Hank von Helvete og Hans-Erik Dyvik Husby ville ha rundet femti år til neste år.

Nå er helvete forbi.