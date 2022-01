IDA TAR T-BANE: Ida (Elli Müller Osborne) synes muligens det er mer praktisk å følge med på hvor billettkontrolløren befinner seg enn å laste ned Ruter-appen.

TV-anmeldelse «Ida tar ansvar»: Engstelig, ung kvinne søker

Sint, ung mann møter konfliktsky, ung kvinne. Sammen skaper de bekmørk dramatisk humor med fornøyelige sidefortellinger.

Av Tor Martin Bøe

«Ida tar ansvar»

Norsk dramaserie i åtte deler

Med: Elli Müller Osborne, Arthur Haklahti, Gaute Berg Næss, Sofia Tjelta Sydness, m.fl.

Basert på en roman av Kjersti Halvorsen

Manus: Ole Marius Araldsen, Rikke Gregersen, Øyvind Holtmon

Regi: Rikke Gregersen

På Viaplay fra søndag 30. januar

Det er den klassiske historien.

Dere vet, konfliktsky jente med angst og bagasje flytter til storbyen. Jente møter sosialt avstumpet gutt. Jente prøver å redde gutt fra incelmørket og tar sykkelmatbudjobb ved siden av studiene.

Ida (Elli Müller Osborne) skal finne ut om pyskologistudiet på Blindern kan være noe. Via en faddergruppefest møter hun Aksel (Arthur Haklahti) som blir beskrevet av kollektivjentene hans med fyndord som «litt spesiell», «klin gæren» og «creepy».

Siden hun helst vil tro at folk er gode (blant annet deler hun ut taxipenger til en tilfeldig, passe troverdig fyr på T-banestasjonen) prøver hun å tilnærme seg Aksel, bevæpnet med Reddit-stalking og en podkast der Sophie Elise og venninnen Louise diskuterer «ligg med en incel-dagen».

Akkurat den podkastepisoden er reell. Det er også klippene av Elliot Rodger. Slik mikser «Ida tar ansvar» seg godt inn i en virkelighet som ligner på vår.

AKSEL TAR FOKUS: Aksel (Arthur Haklahti) viser at selv innebleke folk med fett hår kan komme seg fram i verden.

Innimellom dette dukker sykkelmatbudet Jonas (Mohammed Aden Ali) opp. En solid og jovial kar, skriver poesi, omfavner livet og er generelt korrekt vatret på alle mulige måter. Hamstere med omsorgsvikt er involvert. I dette viraket søker Ida balansen mellom å bli« reddet» og å «redde» noen andre.

Kjersti Halvorsens prisnominerte debutroman fra 2019 er bygget ut og om til en dunkel dramakomedie, der latteren som oftest setter seg på samme stedet i halsen man får positive koronatester fra. Inspirasjonen fra «Kampen for tilværelsen» og tilsvarende Erlend Loe-drevne fortellinger er åpenbar, spesielt i et nydelig sidespor der blant annet Renate Reinsve dukker opp som politietterforsker.

Det er også en fortelling som formidler alt det umulige og vanskelige med å være ung voksen, om å si og gjøre de riktige tingene, på kornet. Og om å ta ansvar. Selv om ingen helt forstår hva det innebærer.

Rikke Helgesen debuterer som serieregissør med en sjelden evne til å både formidle det snåle, det vanskelige og det direkte plagsomme. Og i tillegg til å fordele dette presist på korte tjue minutter lange fortellinger der lys og skygger mer enn antyder hvor vi egentlig er emosjonelt.

Flere episoder er så ubehagelig keitete at det gjør vondt. Ikke komisk, bare smertelig. Til tross for den tilforlatelig lettbente tittelen ligger en generell følelse av uhygge over serien, og etterhvert et ganske gjennomgående ubehag.

MAMMA TAR DRUER: Mor (Trine Wiggen) skjønner ikke hvorfor folk ser på Paradise Hotel. Selv om om hun har sett alle episodene.

Det er ikke minst på grunn av imponerende lavmælt spill av Elli Müller Osborne (Utøya 22. juli) og Arthur Hakalahti (Kongens Nei). Begge gjør øvelsen «skuespill med åpen munn» til et bravurnummer. På hver sin måte viser de indre usikkerhet og grenseoverganger mot psykiske utfordringer.

Som seer tror man veldig lenge at man vet nøyaktig hvor man har dem. Før det viser seg at ingenting er så enkelt som man skulle tro.

Samspillet med de glitrende bikarakterne, da spesielt Elli sine foreldre, Trine Wiggen som perfeksjonsøkende vinnerskalle-mor og Bartek Kaminiski som mutt sørlending med entusiasme for trær og kommunalt byråkrati er akkurat så kontrollert underspilt overdrevet at det blir eksepsjonelt.

Eller som Kaminiski sin karakter rasjonaliserer den nye samboeren sin, etter en vanskelig helg: «Vi liker natur, sterk mat og stillhet. Vi bare trives sammen.»

Trivsel er ikke det riktige ordet om dette universet.

Men det er definitivt verdt tiden.