I RETTEN: Nils Kvalvik må tirsdag møte i Vestre Finnmark tingrett. VG følger saken over videolink. Her fra da han deltok på «Farmen» i 2020.

«Farmen»-Nils i retten: − Fryktelig feil

«Farmen»-deltager Nils Kvalvik nektet å betale et forelegg på 20.000,- etter den mye omtalte «Farmen»-festen. Nå møter han i retten.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Politiet har gitt han et forelegg som han ikke er enig i. Han anser seg ikke som skyldig, og da må saken behandles som en straffesak, sier Kvalviks forsvarer, Benny Solheim i advokatfirmaet Hegg & CO til VG i forkant av rettssaken.

I april utskrev politiet i Finnmark forelegg til Billedfjord idrettslag og tidligere «Farmen»-deltager Nils Kvalvik på 20.000 kroner hver for å ha arrangert fest og brutt smittevernloven etter den mye omtalte «Farmen»-festen.

Kvalvik har nektet å betale forelegget, og tirsdag møter han derfor i Vestre Finnmark tingrett iført svart dress, blå skjorte og slips. VG følger saken over videolink.

Info «Farmen»-festen Minst elleve «Farmen»-deltagere og fem personer fra idrettslaget deltok på festen som ble holdt i Porsanger i februar 2021. Videoer fra denne kvelden, delt av «Farmen»-kjendisene selv, viste over 20 personer i samme rom. På denne tiden var det nasjonalt frarådet å dra på innenlandsreiser, ha fysisk kontakt og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Det var forbudt å ha mer enn ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem. Da var det også krav til avstand for de som ikke er i samme husstand. Kvalvik har fastholdt ved at sammenkomsten var lovlig. Ifølge deltagerne VG snakket med var de i kontakt med Porsangers kommuneoverlege, Jørn Gregersen, som skal – slik de forsto det – ha gitt tillatelse til at gruppen kan regnes som én kohort så lenge testene var negative. Dette avviste Gregersen på det sterkeste, og avkreftet at de ville regnes som én kohort. Vis mer

Videoer er sentrale bevis

Rettsmøtet foregår som en vanlig rettssak, og det er satt av en halv dag til hovedforhandlinger. Aktor Tord Nyland Karlsen sier i sitt innledningsforedrag at bildene som «Farmen»-deltagerne selv postet på sosiale medier er sentrale bevis i saken.

SE VIDEO: Ordfører og kommuneoverlege reagerte kraftig på bilder av minst elleve «Farmen»-deltagere som festet sammen – uten avstand og med drikking av samme flaske.

Kvalvik sier i retten at han og de andre deltagere planla Finnmarks-tur allerede på innspillingen av «Farmen». Han sier de diskuterte grundig hvordan de kunne gjennomføre turen samtidig som de overholdt smittevernreglene.

På tidspunktet for festen var det forskriftsfestet at man ikke kunne være mer enn ti personer til stede ved private sammenkomster innendørs.

Kvalvik anslår at de var rundt 20 stykker tilstede, og at 14 av dem var «Farmen»-deltagere.

– Fryktelig feil

Han påpeker at deltagerne var i en kohort under innspillingen av «Farmen», at de ble regnet som en kohort da de var i kirken dagen etter og at de ble regnet som kohort på hotellet de var på.

– Men vi ble ikke definert som kohort på middagen. Jeg mener det er fryktelig feil. Jeg klarer ikke se hvor den grensa går i forhold til når vi er kohort og når vi ikke er, sier han.

Forsvarer Solheim mener hovedproblemstillingen er om Kvalvik skal defineres som deltager eller arrangør av festen, og viser til at det er vanskeligere å straffes dersom man er deltager.

– Jeg definerer meg som en gjest. Jeg spilte billiard og deltok på quizen de hadde der, sier Kvalvik.

Saken mot de øvrige deltagerne ble henlagt etter bevisets stilling.

– Etter å ha vurdert saken og forskriften har vi kommet til at det er tvil om at deltagerne på et arrangement av denne type kan straffes slik forskriften nå er. Derfor er forholdet henlagt for deres del, skrev politiet i en pressemelding i fjor.

Et varamedlem i idrettslaget vitner i retten tirsdag. Han sier det var idrettslaget som tok initiativ til middagen og festen etter at Kvalvik hadde fortalt ham at «Farmen»-deltagerne skulle komme til Porsanger for å samle inn penger til den lokale kirken.

Aktor viser til et politiavhør hvor mannen derimot uttalte at han hadde fått en forespørsel om å holde et arrangement, og at forespørselen kom fra «Farmen»-deltagerne.

Vil øke forelegget

I utgangspunktet hadde ikke Kvalvik krav på forsvarer, men retten har i ettertid vurdert at saken reiser kompliserte juridiske spørsmål.

– Av det jeg klarer å se så har ikke covid-19-forskriften blitt prøvd i retten tidligere. Det nærmeste man kommer er forelegget som statsministeren fikk. Da gjaldt det samme regel som her, og det ble voldsomt debattert om det var riktig at hun fikk det.

– Hva er dine tanker rundt dette?

– Jeg tenker at det som er sentralt her er Kvalviks rolle rundt arrangementet. Loven kan tolkes som at det er lettere å straffe en arrangør, og at det er vanskeligere å straffe en alminnelig deltager på en sammenkomst. Derfor er det ene spørsmålet hvilken rolle han hadde. Det andre vil være om covid-19-forskriften står seg i en strafferettslig praksis, om man kan straffes for den.

Solheim mener Kvalvik skal frifinnes.

– Påtalemyndigheten kommer til å legge ned påstand om 24.000 kroner. I forelegg er det bakt ned en tilståelsesrabatt, så det er vanlig at de legger ned større påstand om saken går til retten.

Kommuneoverlege: – Tull og tøys

Kvalvik deltok i «Farmen» i 2020. Han var også med i fjorårets sesong av sidekonkurransen «Torpet».

– Hva mener Kvalvik om denne saken?

– Han mener dette ikke var en fest, men et offentlig arrangement i regi av et idrettslag. Han mener det fremstår som meningsløst da denne gjengen har vært definert som en kohort. Under innspillingen av «Farmen» var de det, og i forbindelse med turen testet de seg ved flere anledninger, de satte seg inn i gjeldende regler og de var i kontakt med kommuneoverlegen.

Ifølge deltagerne VG snakket med i februar 2021 var de i kontakt med Porsangers kommuneoverlege, Jørn Gregersen, som skal – slik de forsto det – ha gitt tillatelse til at gruppen kan regnes som én kohort så lenge testene var negative.

Dette avviste Gregersen på det sterkeste, og avkreftet samtidig at deltagerne ble regnet som én kohort.

– Det stemmer overhodet ikke, og er bare tull og tøys. Jeg har ikke gitt tillatelse til noe som helst, sa Gregersen den gangen.