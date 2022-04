SYK: Shabana Rehman fikk i vinter beskjed om at hun har fått kreft. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Shabana Rehman har fått kreft

Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman (45) har fått bukspyttkjertelkreft med spredning.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det forteller hun i et eksklusivt intervju med Se og Hør.

Rehmann, som skapte store overskrifter da hun løftet Mullah Krekar i været foran publikum i 2004 og året etter kysset kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF), kjemper nå sitt livs kamp.

Det var i vinter hun fikk kreftbeskjeden mens mange nordmenn koste seg med «Farmen kjendis» hvor hun selv var deltaker, men røk ut i sesongens andre tvekamp.

Rett etter «Farmen kjendis»-lansering på «God morgen Norge», havnet Shabana på akutten, skriver Dagbladet.

– Jeg var helt gul i ansiktet, det viste seg å være gulsott. Tidligere den uka hadde jeg kastet mye opp. Jeg trodde det enten var omgangssyke eller magesår. Spesielt magesår, siden jeg har stått i mye de siste åra. Men så var det ingen av delene. Det var bukspyttkjertelkreft med spredning, forteller hun til Se og Hør.

Rehman forteller at legene har sagt at det er svært alvorlig.

– Legene har sagt til meg at hvis ikke behandlingen virker, overlever jeg ikke 2022 …

For et drøyt år siden fortalte Rehman til VG hvordan hun hadde lagt om livsstilen og gått ned over 20 kilo.

Hun hadde da gått fra å være overvektig til veltrent på ett år.

Rehman er kjent som standupkomiker, skribent og foredragsholder.