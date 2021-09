TAYLORS VERSJON: Taylor Swift fortsetter å lage bedre versjoner av sine egne gamle låter.

Ukens låter uke 38: Taylor Swift, Guns N’Roses og Coldplay

Nyinnspillinger av gamle hits, nye retninger fra gamle artister og en god del mørke preger ukens bunke av låter.

Taylor Swift - «Wildest Dreams» (Taylor’s Version)

INSPIRERT NYINNSPILLING : Swift fortsetter sin tildels ville, men definitivt imponerende gjeninnspilling av backkatalogen. Nå er vi på gjennombruddspopete «1989». Synthlyder og arrangement er prikklikt, men miksen har fått mye mer bass og hakket mer varme. Muligens er det bare jeg som tillegger mer dybde enn nødvendig, men det er akkurat som denne versjonen har en ny entusiasme og begeistring over seg.

Whitney Houston and Clean Bandit - «How Will I Know»

KOPIERT NYINNSPILLING Clean Bandit lunter etter Kygo og prøver å gjøre Whitney Houston bedre. Det klarer de selvsagt ikke. Et uinspirert arrangement som en AI hadde gjort bedre ligger i bunnen. Vokalen er upåklagelig, selvsagt. Den kan man for øvrig høre ubesudlet av dette fantasiløse arrangementet på YouTube uansett.

Guns N’ Roses- «Hard Skool»

GJENFUNNET NYINNSPILLING Mer rester fra «Chinese Democracy». «Hard skool» er ikke like retningsløst elendig som «Absurd». Den har til og med et refreng med Axl Rose på sitt beste på tjue år. Det er det en grunn til: Vokalen er angivelig fra et 1999-opptak. Strengespillet til Slash og Duff McKagan er nytt og greit. Trommene har ikke datering, men høres ut som de er spilt inn i et stengt skap. Passende for låter som først nådde offentligheten via en oppbevaringsboks. Uansett: Årets beste Guns n’ Roses -låt!

ZUPER: Zupermaria Træbakken blir stadig bedre.

Zupermaria - «Fruen fra havet»

YTRE MØRKE De som synes Gabrielle har blitt for mye følelser og for lite dans, men likevel vil ha bergensdialekt i dansepopen sin kan lene seg mer mot Maria Træbakken. Hennes tredje låt av året er akkurat passe solid poplektronika. Fremdeles mangler den virkelig store hitfølelsen. Likevel er det vanskelig å mislike pop som legger seg i det hittil ukjente strekket mellom Robyn og Henrik Ibsen.

Daniel Kvammen - «Min egen verste venn»

INDRE MØRKE Den oslobaserte geilingen Kvammen har samarbeidet indirekte med Petter Northug og direkte med Gabrielle i forkant av årets album. På siste singel byr han mest på sitt eget mørke.. Produksjonen fra Hajk-medlem Preben Sælid Andersen er mer sanselig lekker og behagelig smart enn den noe angst-tunge teksten til Kvammen egentlig fortjener. Og sannelig har han ikke også fått med seg Ulrikke Falch. I teksten, altså.

Alan Walker, K-391, Boy in Space - «Paradise»

LIKSOM-MØRKE Nok en låt fra Alan Walker med samarbeidspartnere med melankolsk klangbunn. Selvsagt med et repetitivt refreng som like gjerne kunne vært en nattasang for barn. Svenske Robin Lundbäck aka Boy in Space gjør vokalarbeidet skjønt og naivt lyst. K-391 og Alan Walker gjør mer av det i alle fall sistnevnte har blitt velstående på. Og ingen av delene er særlig paradisisk.

MØRKT: Daniel Kvammen søker innover i seg selv.

Silja Sol - «Puls»

GANSKE NY RETNING Silja Sol har droppet elektronikken og begynt med banddrevet disco. «Puls» er lekkert produsert sammen med Erlend Mokkelbost. Hvilket inkluderer alle de perfeksjonerte finessene og detaljene Montée i sin tide gjorde så godt. Teksten, om «så lenge det er puls i meg» er ikke en ny variant av «så lenge det går blod igjennom oss» fra «Vi lever». Det kunne det gjerne ha vært.

Coldplay og BTS - «My Universe»

KOREANSK RETNING Ekspansjonsekspertene Chris Martin og co utvider nok en gang samarbeidsrepertoaret. Denne gangen bistår K-popyndlingene BTS i en låt som ingen kan bli irritert av, men heller ikke nødvendigvis begeistret over. Max Martin produserer dessuten så kjøpesenterfint at man vet at det blir en universell hit. Typisk nok.

Tom Morello og Bring Me The Horizon- «Let’s Get The Party Started»



INGEN NY RETNING Nei, det er ikke en cover av Pink. Selv om det kunne vært morsomt. Tidligere Rage Against The Macine/Audioslave-gitarist Morello har utvidet sin musikalske bekjentskapskrets med metalcorebritene Bring Me The Horizon. Resultatet høres ut som lyden av Jason Statham på en passe under middels bakfull dag. Og ikke bare på grunn av den troskyldige «alright, you motherfuckers»-åpningen.