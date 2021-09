SLUTTER: I juni var prins Felix helt sikker på at en utdannelse i forsvaret var det riktige for han. Nå dropper han ut.

Dansk prins avbryter utdannelsen

En drøy måned etter at han begynte på militærutdannelsen sin, har danske prins Felix bestemt seg for å avbryte sin utdannelse ved Hærens løytnantsskole.

Det melder det danske kongehuset i morgentimene torsdag – og saken er omtalt i flere danske medier, blant andre Ekstra Bladet.

– Grunnen til at prinsen nå slutter ved Hærens løytnantsskole er privat og kongehuset ønsker derfor ikke å kommentere beslutningen ytterligere, heter det i pressemeldingen fra det danske kongehusets kommunikasjonsavdeling.

Prins Felix er sønn av prins Joachim og hans første kone, prinsesse Alexandra. Etter at han var ferdig med gymnaset i juni, startet prins Felix sin militære utdannelse i august.

– Dette er en tradisjon i vår familie. Min bror har prøvd det og nå vil jeg også gjøre det. Jeg er ikke avskrekket av at han ikke fullførte. Men jeg er trygg på at dette er det riktige for meg, uttalte prins Felix i juni.

For heller ikke Felix storebror prins Nikolai kan skilte med en lang militær karriere. Høsten 2018 avbrøt han sin utdannelse som reserveoffiser etter bare to måneder ved Varde Kaserne.

Dermed har begge prinsene brutt med den danske kongefamiliens militære tradisjon. Prinsenes far, prins Joachim startet i sin tid sin militære løpebane ved Dronningens Livregiment i 1987. I dag er han forsvarsattaché ved den danske ambassaden i Paris.