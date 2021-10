OFFENSIV: Kulturminister Abid Raja mener den kommende regjeringen har mye å leve opp til på kulturfeltet de neste fire årene. - Jeg har opparbeidet meg en genuin kjærlighet for kulturfeltet i årene jeg selv har sittet som statsråd, sier Raja.

Raja om sin etterfølger: − Må levere på løftene

Avtroppende kulturminister Abid Raja utfordrer nå sin arvtaker på en rekke løfter som venstresiden har kommet med i løpet av åtte år med høyresiden i regjering.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Fredag ettermiddag ble det klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige om å danne ny regjering. Hvem som blir Abid Rajas etterfølger i kulturminister-stolen blir ikke klart før tidligst midt i neste uke, men Raja benytter muligheten til å peke på hvem han ønsker der; Anette Trettebergstuen (Ap).

Samtidig sier Raja til VG at han tror hun ikke tør på grunn av kostnaden av alle løftene hun har gitt de siste årene.

– Jeg må si at jeg inderlig håper at Trettebergstuen blir kulturminister etter meg. Hun har kommet med så mange løfter at hun vil måtte jobbe og kjempe hver eneste dag for å levere på sine løfter, sier Raja.

Han legger til at gjennom dette harde arbeidet vil resultatene fortsette å komme for kulturen, idretten og frivilligheten. Men Abid Raja tror at heller ikke den kommende statsministeren, Jonas Gahr Støre, tør å gi kulturminister-posten til Anette Trettebergstuen.

– Nettopp fordi løftene er såpass dyre og ambisiøse, tror jeg ikke Støre tør å plassere henne på posten, sier Raja.

- Hun har rett og slett lovet mer enn hun kan holde, og jeg tror derfor heller ikke hun selv vil kjempe for å komme til meg for nøkkeloverrekkelse. Trettebergstuen er en smart politiker, hun vet hun har gitt svindyre løfter, og hun har nok allerede nå innsett at det blir vanskelig å leve opp løftene.

– Men hvorfor Anette Trettebergstuen - det er også andre som kan være aktuelle?

– Jeg unner sektoren jeg har hatt ansvaret for å bli ivaretatt på best mulig vis av min arvtager. Derfor håper jeg det blir Trettebergstuen, sier Raja.

Han mener de rødgrønne har kommet med en rekke svært dyre og ambisiøse valgløfter i løpet av de fire årene på hans post.

- Mange av dem ville sektoren nytt godt av. Anette Trettebergstuen har for eksempel lovet at de ekstra kunstnerstipendene regjeringen opprettet midlertidig under koronaen umiddelbart skal bli faste. Bare gjennom stipendlovnaden har Trettebergstuen bundet seg til 100 millioner ekstra i faste utgifter, påpeker han.

Dette er Abid Rajas utfordringer til den kommende kulturministeren:

De rødgrønne har lovet at alle koronakriseordningene skal forlenges, minst til sommeren neste år, inkludert kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Rettighetsfeste filminsentivordningen

Innføre en ny festivalstøtteordning

De midlertidige kunstnerstipendene skal bli faste og styrkes

Full momskompensasjon til idrett, kultur og frivillighet

Styrke de universelle kulturordningene som den kulturelle bæremeisen, skolesekken og spaserstokken

Styrke innkjøpsordningen for sakprosa

Økt pressestøtte

Mer penger til filmfondet

Fjerne ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviteringsreformen)

NY KULTURMINISTER?: Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, er av mange spådd til å bli den neste kulturministeren.

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, kommenterer at det er «hyggelig at Aps kulturpolitikk har oppslutning hos kulturministeren».

– Listen han trekker frem - minus ett av løftene som kommer fra SV, nemlig forlengelse av støtteordninger frem til sommeren, Ap har sagt frem til jul - er helt korrekt våre viktigste prioriteringer. Hvert eneste punkt er også punkter han selv i regjering med Høyre ikke har kunnet levere på. Så jeg er glad for at Raja vil kunne glede seg fremover!

Trettebergstuen mener nå at regjeringsforhandlingene i Hurdal må komme helt på plass før veien videre stakes ut.

– Nå forhandles det om en plattform, med hovedlinjene, og så skal vi få ny regjering på plass og begynne å levere på enkeltsaker, helt uavhengig av hvem som skal styre det departementet. Vi vil ikke kunne levere alt på ett budsjett, til det er etterslepet etter 8 år med høyreregjering for stort. Men det er nye tider på gang for kulturpolitikken, lover Anette Trettebergstuen.

Abid Raja mener imidlertid at han på sin side har levert gjennom sin tid som kulturminister, ikke minst under pandemien.

– Mens opposisjonen og Trettebergstuen har klaget, så har vi levert milliarder. Jeg er veldig spent på hva slags ordninger Trettebergstuen vil lage for sektoren som nå er på vei ut av krisen. Hun har jo både sagt at mine ordninger er for dårlige, og samtidig sagt at ordningene mine bør forlenges. Jeg er veldig spent om hun vil skrote ordningene, forlenge dem, endre dem eller lage helt nye ordninger.