NEVNER «ELEFANTEN I ROMMET»: Komiker Chris Rock på vei inn i Wilbur Theater i Boston.

Chris Rock: − Jeg bearbeider det ennå

For første gang siden han ble klapset til av Will Smith på scenen under Oscar-utdelingen, kommenterer komikeren hendelsen.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Tre dager etter hendelsen i Dolby Theatre i Hollywood er første gang Rock har vist seg offentlig, da han onsdag kveld startet sin nye stand up-turné i Boston.

I og utenfor salen i Wilbur Theater var det ikke bare fans, men også en haug med journalister på plass.

Blant annet journalister fra underholdningsmagasinet Deadline og Variety.

De skriver at Rock ble tatt imot av fans som ga han stående applaus i flere minutter.

UTSOLGT: Stand up-showet til Rock var utsolgt på Wilbur Theater i Boston. Flere journalister hadde plass i og utenfor salen.

Dermed tok det noe tid før komikeren og skuespilleren fikk snakke om «elefanten i rommet».

– Hvordan var helgen deres? spør han publikum, til en voldsom latter fra salen, skriver avisene.

Rock adresserte dermed ikke hendelsen direkte, men snakket likevel om det «alle» skjønte hva dreide seg om.

– Jeg bearbeider det som skjedde ennå. På et tidspunkt vil jeg snakke om «that shit», sier han til publikum.

– Det blir både seriøst og morsomt, legger han til.

Varity har gjort et opptak av uttalelsene.

«Fuck Will Smith»

Så kommer han med et stikk til de i salen som bare har kommet for å høre han snakke om Will Smith.

– Jeg har et helt show som jeg skrev før denne helgen, sier han.

En i publikum utbryter «Fuck Will Smith», før Rock fortsetter.

– Jeg skal fortelle noen vitser. Det er deilig å bare være ute, sier han, før han fortsetter det planlagte showet, uten å komme tilbake til helgens hendelse, ifølge journalistene på stedet.

Vil få konsekvenser

Det var altså ikke vinnerfilmene som ble det store temaet etter søndagens Oscar-utdeling.

Snakkisen endte i stedet for å bli skuespiller Will Smiths klaps mot Rock, under det direktesendte TV-showet. Dette skjedde etter at Rock spøkte om utseendet til Jada Pinkett Smith, som har hårsykdommen alopecia.

Smith beklaget hendelsen i talen da han fikk Oscar for beste mannlige hovedrolle, og senere på Instagram.

Oscar-akademiet har likevel sagt at hendelsen er et brutt på deres retningslinjer og at det kommer til å få konsekvenser for Smith.

Akademiet sier også at Smith ble bedt om å forlate salen etter hendelsen, noe de hevder han nektet.