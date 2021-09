COVERPAR: Prins Harry og hertuginne Meghan er på coveret av TIME-utgaven som kommer ut 17. september.

Prins Harry og hertuginne Meghan på prestisjeliste

Meghan Markle og prins Harry topper TIMEs liste over verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert:

Løsrivelsen fra det britiske kongehuset har ført til massiv medieoppmerksomhet, men på sin egen 37-årsdag kunne prins Harry markere en ny milepæl:

Onsdag 15. september kom nyheten om at han og kona, hertuginne Meghan, er på coveret av den siste utgaven av TIME. Magasinet har ekteparet øverst på sin TIME100-liste over verdens mest innflytelsesrike personer.

Tobarnsforeldrene, som har sønnen Archie (2) og datteren Lilibet (3 md.), er plassert i kategorien «Ikoner» og deler listeplass med størrelser som countrysangeren Dolly Parton, tennisspilleren Naomi Osaka og den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Også Britney Spears står på ikonlisten.

– De har medfølelse

TIME roser prins Harry og hertuginne Meghan for å velge å fronte kampsaker fremfor å trekke seg tilbake.

– Det ville vært mye tryggere å nyte deres privilegier og forholde seg stille. Men det er ikke det Harry og Meghan gjør, eller hvem de er ... I en verden der alle har en mening om folk de ikke vet noe om, har hertugen og hertuginnen medfølelse for folk de ikke kjenner, skriver den spanske vennen og kjendiskokken José Andrés i TIME om de to.

RASISMEANKLAGER: Prins Harry og hertuginne Meghan overrasket Oprah Winfrey da de fortalte at hudfargen til sønnen Archie skal ha blitt diskutert i den britiske kongefamilien før han ble født.

– De mener ikke bare. De løper mot og tar opp kampen.

Dette har hatt en pris, påpeker Andrés:

– Å handle har ikke vært et lett valg for den unge hertugen og hertuginnen som har vært velsignet med familiebånd og talent, og har brent seg på berømmelsen.

Første coverbilde

Selv står José Andrés bak World Central Kitchen som har levert mer enn 500 000 måltid til jordskjelvrammede Haiti og også er offisiell partner av Harry og Meghans stiftelse Archewell Foundation.

Bildene av paret, er tatt av fotografen Pari Dukovic, som skriver på Instagram at det er første gangen Harry og Meghan poserer for et covershoot sammen.

Popikonet Billie Eilish topper «Pionéerer»-listen, mens Simone Biles står først under kategorien «Titaner». Videre har TIME Kate Winslet først på på listen under kategorien «Kunstnere», der også aktivist, skuespiller og entreprenør Tracee Ellis Ross har fått plass.

47-åringen har vunnet Golden Globe Award for beste kvinnelige skuespiller i TV-serien «Black-ish» og startet hårproduktserien Pattern. Hun er kjent som en talskvinne for afroamerikanere og kvinnerettigheter.

Norske halvbrødre

Tracee Ellis Ross er datter av souldiva Diana Ross og halvsøster til norsk-amerikanske Ross Arne Næss og Evan Ross Næss. De to sistnevnte er sønnen til den avdøde forretningsmannen og fjellklatreren Arne Næss jr.

FAMILIEBILDE: Tracee Ellis Ross (t.h.) sammen med moren Diana Ross, halvbroren Evan Ross Næss og hans kone, Ashlee Simpson.

Kategorien «Ledere» toppes av Ngozi Okonjo-Iweala, lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO). Ledere-gruppen er ellers godt representert av amerikanske politikere: både Joe Biden, Liz Cheney, Kamala Harris og Donald Trump har fått plass.

Hyllet for åpenhet om tabuer

Den siste kategorien er «Innovatører». Her finner vi navn som den taiwansk-amerikanske forretningsmannen og milliardæren Jensen Huang og Tesla-gründeren Elon Musk.

Tre navn som skiller seg ut er skuespiller Jada Pinkett Smith, datteren Willow Smith og Adrienne Banfield Norris – Jadas mor. De tre er kåret til innovatører for sitt talkshow «Red Table Talks» på Facebook, der de tar opp krevende og ofte tabubelagte temaer.

GENERASJONSPRAT: Jada Pinkett Smith og datteren Willow Smith er også på TIME100-listen sammen med Jadas mor, Adrienne Banfield Norris (ikke avbildet).

Også prins Harry og hertuginne Meghan har vært åpen om at de i perioder har slitt psykisk. I et intervju med TIMEs sjefredaktør Edward Felsenthal snakker Harry om viktigheten av å virkelig mene det man sier når man spør hvordan andre har det.

Før pandemien mener prins Harry at folk lot seg avfeie med et luftig svar om at man «har det fint, takk» og deretter gikk videre til å snakke om noe annet. Slik er det ikke lenger, håper han.

– Dette året, mer enn noen gang, er det virkelig viktig å si: «Nei, nei, nei. Hvordan har du det, egentlig?», sier prinsen.

