TV-anmeldelse «The Morning Show» sesong 2: Kaotisk morgenstemning

«The Morning Show» vil være den første serien som dramatiserer koronavirusets inntog på kloden. Det er det minste problemet med den vanskelige andresesongen.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

The Morning Show – sesong 2

Amerikansk dramaserie i ti deler

Med: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Julianna Margulies m.fl.

Serieskaper: Mimi Leder

Premiere på AppleTV+ fredag 17. september.

Nye episoder fredager

Første sesong av «The Morning Show» fremsto på papiret som noe så uoriginalt som et TV-show om et TV-show. Med Jennifer Aniston.

Slik var det på ingen måte.

Det var en gjennomtenkt og etter hvert ganske gyselig metoo-fortelling, basert på en sann historie, fra et miljø av tilretteleggere og stilltiere. Med et gyllent a-lag av skuespillere.

Inkludert en overbevisende Jennifer Aniston.

Ikke like lyrisk og aktualitetssøkende i kjernen som Aaron Sorkins «The Newsroom». Men «The Morning Show» strakte seg mot de samme, litt over kanten-tydelige karakterene, med et bevisst forhold til sin egen fortelling og univers. Og en misjon.

Sesong to begynner akkurat der sesong slutter. Før den så hopper flere måneder fram i tid. TV-kanalen UBA er ikke helt den samme, og Alex Levy (Aniston) er et feministisk ikon, med bokutgivelser og coveret i Time Magazine på Linkedin-profilen sin.

Så viser det seg at enda en mannlig programleder på kanalen har hatt lange hender og misbrukt posisjonen sin. Plutselig er flere roller i spill.

Samtidig når handlingen tidspunktet der covid-19 begynte sitt angrep på menneskeheten. Pandemien vi fremdeles står i preger etter hvert sesongen. Karakterene blir mer preget av manusforfatternes behov for å skrive melodramatisk såpe. Konfliktene og handlingen trekker seg mot det parodiske.

Sannsynligvis har man hatt et lønnlig håp om at alt dette virusmaset skulle være over innen premieren. Halvkokte vitser om «hva er å holde avstand», munnbind og «slik vasker vi hendene» føles passe premature og tidlige. Selv om vi er på tampen.

Bradley Jackson (Witherspoon) blir mer enn emosjonelt involvert i noen hun kanskje ikke burde være det i. Alex Levy gjør desperate grep for å skjule sporene mellom henne og Mitch Kessler (Carell).

Kessler er fremdeles sentral for historien, selv om han har rømt kontinentet og lever livets ikke særlig glade dager et sted i Italia. Passende for kommende koronautbrudd, og for å tilføre karakternyanser. En løsning som ikke hadde fungert med særlig mange andre skuespillere enn Steve Carell. Han fremstår som oppriktig angrende og fortapt synder, uten mulighet for syndsforlatelse.

Der første sesong prøvde å si noe om maktstrukturer og overgrep, prøver andre sesong å gå dypere i de samme konstellasjonene.

Tror jeg.

Det er nemlig ganske utfordrende å forstå hva skaperne av The Morning Show egentlig vil, utover å lage en TV-serie om en TV-kanal, til en streamingtjeneste. Der den fiktive TV-kanalen for øvrig prøver å lansere sin egen streamingtjeneste.

Slik roter sesong to seg bort i et ønske om å skape metasmart drama av absolutt alt. Særlig mot avslutningen, som febrilsk søker det samme tempoet og katatoniske smellet fra første sesong.

Apple-sjef Tim Cook trekker alltid fram «The Morning Show» som sin absolutte favorittserie når han presenterer nye telefoner, klokker eller datamaskiner.

Det er ikke sikkert han er like begeistret nå.

Anmelderen har sett hele sesongen.