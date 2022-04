Bernt Hulsker blir vraket som programleder.

Opplysninger til VG: Bernt Hulsker vraket som programleder i «Fangene på fortet»

Bernt Hulsker (44) har beklaget dårlig oppførsel på en jobbfest. Nå får han ikke lenger være programleder i «Fangene på fortet».

Av Maria Støre

Ifølge VGs opplysninger skal ikke VGTV-profilen Bernt Hulsker være programleder i neste sesong av «Fangene på fortet».

Da programmet kom tilbake på skjermen etter ti år i fjor, ble Hulsker og Julie Strømsvåg (40) bekreftet som programledere.

Den gang sa Hulsker til VG:

– Jeg er kjempeydmyk, og føler meg så heldig som får ta del i dette. Det er forferdelig stas.

Nå får han ikke lede programmet lenger. VG er kjent med at hendelsen på festen er den direkte årsaken til at Hulsker ikke kan være programleder for «Fangene på fortet».

VG har kontaktet både Hulsker selv og hans manager Vilde Kristine Darvik om saken, uten å få svar.

TV3- og Viaplay-eier Nent sier følgende om saken:

– Vi kan foreløpig ikke bekreftet at vi skal lage en ny sesong av «Fangene på fortet». Derfor kan vi heller ikke si noe om hvem som skal være programledere for en eventuell ny sesong, sier programsjef i Nent, Christian Meinseth.

Bernt Hulsker var programleder for «Fangene på fortet» sammen med Julie Strømsvåg (t.h). Tidligere NRK-profil Karen Marie Ellefsen hadde jobben som såkalt «gåtemester» i programmet.

TV 2 meldte i dag at dørvakten på et utested i Oslo har politianmeldt Bernt Hulsker etter en jobbfest.

25. mars skrev VG om at podkasten og VGTV-programmet «Enkel servering» var utsatt fordi Hulsker var syk. Hulsker har selv beklaget oppførselen sin den aktuelle kvelden.

Dørvakten som var på jobb på utestedet Syng Mer i Oslo denne kvelden, Jwan Rasho, sier til TV 2 at han har anmeldt Hulsker etter hendelsen.

– Jeg godtar ikke beklagelsen hans. Jeg har aldri opplevd lignende, og det har gått utover psyken min. Det er for sent å beklage, sier han til kanalen.

TV 2 skriver at saken er overført til hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt.

Hulsker delte forrige uke selv et innlegg på sin åpne Instagram-profil, der han beklaget oppførselen sin på jobbfesten.

TV 2 skriver torsdag at de har presentert Hulsker for dørvaktens beskyldninger.

Hulsker svarte følgende til TV 2 via sin manager Vilde Kristine Darvik:

«Det jeg gjorde var helt forferdelig, og jeg klarer ikke se meg selv i speilet engang. Konsekvensene har vært, og er, store. Med rette. Jeg søkte hjelp dagen etter hendelsen og har ikke vært på jobb siden.

VGTV-direktør Thomas Manus Hønningstad bekrefter overfor TV 2 at det var en episode på utestedet som førte til at kvelden ble avsluttet, og at saken håndteres internt.

«På generelt grunnlag er slik oppførsel og ordbruk som TV 2 beskriver helt uakseptabel, så hvis noe slikt skjer tar vi det på største alvor og håndterer det internt.»

Bernt Hulsker er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.