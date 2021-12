KLAGET INN: Advokat John Christian Elden er klagd inn til Disiplinærutvalget for brudd på god advokatskikk.

John Christian Elden klaget inn til disiplinærutvalget i kjendismanager-sak

Artist Kim Wigaard klager inn advokat John Christian Elden for brudd på god advokatskikk, etter at Elden Advokatfirma droppet ham som klient til fordel for hans tidligere manager Erland Bakke.

Wigaard har i flere år blitt representert av Elden Advokatfirma. Spesielt har han benyttet seg av to advokater i konfliktene mot sin tidligere manager Erland Bakke.

Da Wigaards advokat i november skulle snakke med VG om den nå henlagte voldtektsanmeldelsen artisten fikk rettet mot seg fra Bakke, snudde advokatfirmaet.

Det hadde muligens oppstått en interessekonflikt, ifølge en skriftlig beskjed fra advokatfirmaet. Advokaten kunne ikke lenger være Wigaards advokat.

Elden Advokatfirma, ved partner John Christian Elden (54), hadde i minst fire uker representert Erland Bakke, manageren som hadde anklaget Wigaard for voldtekt. Bakke opplyste selv at han hadde gitt ham et oppdrag om å forhindre VG i å omtale forholdet.

I en samtale med Wigaard er VG gjort kjent med at Wigaards tidligere advokat, Henrik Bliksrud, sa følgende om situasjonen:

– Jeg synes jo dette er litt flaut. John Christian opptrer for Bakke, og det synes jeg, det skulle han helst ikke gjort, for å si det rett ut.

Nå har Wigaard fått ny advokat i Advokatfirmaet Legalis, som på vegne av Wigaard har klaget inn John Christian Elden til Advokatforeningens Disiplinærutvalg.

– Ganske kritikkverdige forhold

Utvalget behandler klager over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, ifølge Advokatforeningen.

«Kim Wigaard Johansen klager advokat John Christian Elden ved Advokatfirmaet Elden DA inn for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.2 Interessekonflikter, spesifisert til nr. 1 Hovedregelen, nr. 2 Dobbeltrepresentasjon, nr. 3 Klientkollisjon og nr. 4 oppdrag mot tidligere klient», heter det i klagen.

KLAGER: Kim Wigaard har klaget inn advokat John Christian Elden for brudd på god advokatskikk.

– Det er min profesjonelle vurdering ganske kritikkverdige forhold, og som kan tyde svake eller manglende rutiner for avklaring av interessekonflikter i Advokatfirmaet Elden. Motstridende uttalelser fra advokatene i firmaet taler også for at dette bør ryddes opp i internt, skriver Wigaards advokat Melissa Zekiye Calti i en SMS.

– Uten klage tror vi ikke firmaet tar saken på alvor heller. For Kim (Wigaard red.anm.) er det viktig å få fastslått at firmaet har gjort en feil og må ta konsekvensene av det, om så det bare er kritikk fra Disiplinærutvalget.

Elden: – Gleder meg til å lese klagen

John Christian Elden sier han ikke har mottatt klagen.

– Det er ukjent for meg da den bare synes sendt til VG, så dermed vanskelig å kommentere. Som tidligere presisert, er mitt eneste oppdrag i denne saken å være bistandsadvokat for Erland Bakke i straffesak mot Verdens Gang og deres medarbeidere, skriver Elden i en e-post.

– Jeg gleder meg til å lese klagen.

I november skrev Elden:

– Det foreligger ingen interessekonflikt her.

Hans sentrale argument er at det ikke finnes noen pågående sak hvor Wigaard og Bakke formelt er motparter. Elden opplyste at han i etterkant av publiseringen politianmeldte VG på vegne av Bakke, for krenkelse av privatlivets fred. Eldens vurdering er fortsatt den samme:

– Jeg har aldri hørt om klager før jeg tok oppdraget mot VG for Bakke, og han er ikke motpart i noe oppdrag jeg har.

VG har spurt Oslo politidistrikt om status for anmeldelsen som Elden opplyser å ha levert. Oslo politidistrikt har foreløpig ikke gitt noen opplysninger om det.