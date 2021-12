Voldtektstiltalt realitydeltager nekter fortsatt straffskyld

Torsdag starter rettssaken mot en voldtektstiltalt realitydeltager. Mannen, som var under etterforskning under innspilling, nekter straffskyld.

Av Siri Berge Christensen

Mannen er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig, etter én og samme handling i 2019.

Torsdag møter han i retten for å forklare seg. VG følger saken over videolink.

Etter planen skal rettssaken vare i tre dager, ifølge tiltaltes forsvarer.

Det har tidligere vært kjent at tiltalte nekter straffskyld. Dagen før rettssaken starter sier forsvarer til VG det samme:

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han erkjenner ikke at det har vært noe som helst seksuell kontakt mellom han og fornærmede, og stiller seg helt uforstående til tiltalen.

Han opplyser at det er flere vitner som skal forklare seg i løpet av de neste dagene.

– Det er en del vitner, men det er ingen vitner til hendelsen. Det er stort sett vitner av fagkyndig karakter, sier han og legger til:

– Jeg tror at dette kommer til å bli en helt vanlig rettssak. Bevisene må bedømmes og resultatet vil avhenge av det. Jeg mener at bevisene ikke holder til domfellelse.

Produksjonen mener tiltalte løy

Den aktuelle sesongen av realityprogrammet er tilgjengelig på TV-selskapets strømmetjenester.

Fornærmedes bistandsadvokat har tidligere uttalt at den bør fjernes, og at fornærmede synes det er belastende at tiltalte opererer i en TV-serie som har mye omtale og respons på nett.

Ifølge forsvarer ble tiltalte avhørt som siktet før innspillingen av det aktuelle realityprogrammet fant sted. Tiltalte var dermed under etterforskning mens innspilling pågikk.

– Ifølge VGs opplysninger mener TV-selskapet at tiltalte ikke opplyste dem om siktelsen. Løy han?

– Du kan si at han var av den oppfatning at han ikke hadde gjort noe galt. Han så ikke noe grunn til å ikke dra. Han vil også forklare seg om dette under rettssaken.