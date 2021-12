Voldtektstiltalt realitydeltager innrømmer løgn om etterforskning før TV-innspilling: − Jeg ville bli kjendis

Torsdag forklarer en voldtektstiltalt realitydeltager seg i retten. Mannen, som var under etterforskning under innspilling, nekter straffskyld.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er en grunn for at jeg meldt meg på N.N (realityprogrammet). Jeg vet at jeg ikke har gjort noe. Jeg løy til og med til produksjonen. Jeg er sikker på at jeg ikke har gjort noe, sier mannen i retten torsdag og sier han var kjent med at han var mistenkt og at det var en pågående sak da han reiste på innspilling.

– Jeg ville bli kjendis og leve livet. Jeg har ingenting å skjule.

Mannen er tiltalt for voldtekt og seksuell omgang med en mindreårig, etter én og samme handling i 2019.

Ifølge tiltalen er personen også tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd.

«[Tiltalte] opptrådte fysisk pågående bl.a. ved at [tiltalte] slo [fornærmede] i ansiktet og sa at det var slikt som kunne skje dersom [fornærmede] motsatte seg, eller lignende» står det i tiltalen.

Torsdag møter han i retten for å forklare seg, kledd i grå pologenser, mørke bukser og hvite sko. VG følger saken over videolink. Han opplyser i retten at han nekter straffskyld.

– For tiltalte er denne saken svært alvorlig, sier forsvarer og viser samtidig til at han går ut i fra at aktor vil be om straff på flere år. Han legger til:

– Derfor har det en særdeles stor betydning å foreta en bevisvurdering hvor man prøver å snu hver eneste stein som finnes.

Det er ingen tekniske bevis eller vitner til selve hendelsen, og det er bestridt om tiltalte og fornærmede har hatt seksuell omgang.

La frem bilder

Det er fornærmede som først forklarer seg i rettsalen. Det er aldersforskjell mellom hun og tiltalte. Hun sier de ikke kjente hverandre, og at de ikke hadde møttes før kvelden hendelsen skal ha funnet sted.

Aktor opplyser at de to skal ha avtalt et møte via sosiale medier, og at det ble drukket alkohol.

Fornærmede sier det var henne, tiltalte og en kompis av tiltalte tilstede. Det var etter at kompisen dro at hendelsen beskrevet i tiltalen skal ha skjedd. Fornærmede ville hjem, men fornærmede sier tiltalte ikke lot henne før de hadde hatt sex.

– Det var mot min vilje. Jeg prøver å presse han unna og vri meg unna, og riste han på av en eller annen måte, sier hun.

Fornærmede gråter under deler av forklaringen sin.

– Når jeg prøvde gjøre motstand slo han meg i ansiktet som gjorde at jeg blødde neseblod.

– Husker du hvordan, spør aktor.

– Med knyttet neve.

I retten blir det vist et bilde av fornærmede som skal vise blod i ansiktet hennes. Hun sier det er et «selfie» som hun har tatt med egen telefon, etter at hun dro fra tiltalte.

– Jeg ble veldig redd så jeg fikk ikke med meg hvor vondt det var.

Var siktet for to voldtekter

Aktor opplyser i retten at et av vitnene som skal forklare seg i saken har hatt status fornærmet i en annen voldtektssak mot tiltalte.

Aktor bekrefter til VG i forkant av rettssaken at tiltalte i utgangspunktet var siktet for to forhold av voldtekt, hvor begge anmeldelsene kom i forkant av TV-innspillingen.

– Var dette to forhold som gjaldt samme person, eller var det to forhold for to ulike personer?

– Det var to ulike personer.

Saken ble henlagt og påklaget til riksadvokaten – men riksadvokaten opprettholdt henleggelsen.

Aktor understreker i retten:

– Den saken er henlagt. Det er viktig å understreke at han er å anses som uskyld for det forholdet.

Også tiltaltes forsvarer understreker at tiltalte er uskyldig for det forholdet.

Flere vitner skal forklare seg

Aktor starter sitt innledningsforedrag ved å påpeke at saken har stor medieoppmerksomhet, men at saken ikke har noe med det aktuelle realityprogrammet å gjøre. Hun påpeker også at hendelsen og anmeldelsen skjedde før innspillingen.

Etter planen skal rettssaken vare i tre dager, ifølge tiltaltes forsvarer.

Det har tidligere vært kjent at tiltalte nekter straffskyld. Dagen før rettssaken starter sier forsvarer til VG det samme:

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han erkjenner ikke at det har vært noe som helst seksuell kontakt mellom han og fornærmede, og stiller seg helt uforstående til tiltalen.

Han opplyser at det er flere vitner som skal forklare seg i løpet av de neste dagene.

– Det er en del vitner, men det er ingen vitner til hendelsen. Det er stort sett vitner av fagkyndig karakter, sier han og legger til:

– Jeg tror at dette kommer til å bli en helt vanlig rettssak. Bevisene må bedømmes og resultatet vil avhenge av det. Jeg mener at bevisene ikke holder til domfellelse.

Produksjonen mener tiltalte løy

Den aktuelle sesongen av realityprogrammet er tilgjengelig på TV-selskapets strømmetjenester.

Fornærmedes bistandsadvokat har tidligere uttalt at den bør fjernes, og at fornærmede synes det er belastende at tiltalte opererer i en TV-serie som har mye omtale og respons på nett.

Ifølge forsvarer ble tiltalte avhørt som siktet før innspillingen av det aktuelle realityprogrammet fant sted. Tiltalte var dermed under etterforskning mens innspilling pågikk.

– Ifølge VGs opplysninger mener TV-selskapet at tiltalte ikke opplyste dem om siktelsen. Løy han?

– Du kan si at han var av den oppfatning at han ikke hadde gjort noe galt. Han så ikke noe grunn til å ikke dra. Han vil også forklare seg om dette under rettssaken.