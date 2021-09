GRAVID: Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence venter barn

Oscarvinneren er gravid med sitt første barn sammen med kjæresten Cooke Maroney.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nyheten blir bekreftet av Lawrence’ agent. Lawrence og galleridirektøren Cooke Maroney ble forlovet i 2019 etter at de først begynte å treffes i 2018.

Oktober 2019 giftet de to seg i «hemmelighet» i delstaten Rhode Island med en gjesteliste på 150 personer, skriver People.com.

Jennifer Lawrence omtalte ektemannen som «det største mennesket jeg noen gang har møtt», da hun gjestet podcasten Naked with Catt Sadler i 2019.

Lawrence rykket opp i A-kjendisklassen i Hollywood for alvor etter rollen som Katniss Everdeen i «The Hunger Games»-serien. Gjennombruddet som skuespiller på film fikk hun i independentfilmen «Winter’s Bone» fra 2010, da hun bare var 20 år gammel.

Hun var verdens best betalte skuespiller i 2015 og 2016. Oscar for beste kvinnelige skuespiller fikk hun for rollen i «Silver Linings Playbook» fra 2012.