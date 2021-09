GROVT TYVERI: To personer brøt seg inn på mesterrammer i Trondheimsveien i Oslo i oktober i fjor og stjal et Pushwagner-bilde.

To menn dømt for å ha stjålet et Pushwagner-bilde

To menn er dømt for ha stjålet et Pushwagner-bilde til en verdi av 60.000 kroner fra et rammeverksted i Oslo i oktober i fjor.

Av NTB

Det var 30. oktober i fjor at de to mennene, som er henholdsvis 49 og 50 år, så bildet av den kjente kunstneren Pushwagner hengende hos et rammeverksted ved Sinsen i Oslo.

Senere på kvelden dekket de til skiltene på scooterne sine og kjørte tilbake for å stjele bildet. Forretningen hadde pansrede ruter, så mennene tok med seg øks.

Oslo tingrett anser tyveriet som grovt, og legger stor vekt på at det er begått innbrudd med øks og at det er en kunstgjenstand med høy verdi som er tatt. Verdien på bildet er 60.000 kroner.

POP-KUNST: Hariton Pushwagner, egentlig Terje Brofos, var en norsk eksponent for pop art og ble regnet som en av Norges fremste samtidskunstnere. Han døde i 2018.

«Tyveriet hadde således også et profesjonelt preg», heter det i dommen.

Mennene kjente seg skyldige da saken mot dem var oppe i retten 1. september.

Begge dømmes til 90 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på seks måneder.