ENGASJERTE: Daniel Andersen (t.v), faren Bjørn Gunnar Andersen og Simen Andersen har jobbet for å rette oppmerksomhet mot mobbing.

Daniel Andersen (18) er død: − Verdens beste lillebror

18 år gamle Daniel Andersen, som ble YouTube-stjerne sammen med broren Simen, sovnet inn fredag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det er mye tanker jeg ikke klarer å sette ord på, sier Simen Andersen (20) til VG.

Lillebroren sovnet inn fredag, etter flere ukers sykdom, skriver Varden.

Simen har delt de triste nyhetene på sin Facebook-profil.

De to brødrene Daniel (18) og Simen Andersen (20) startet YouTube-kanal sammen i 2014, som raskt ble en av landets største.

Begge brødrene har muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi, og har snakket åpent om livet i rullestol og blitt kjent for sitt engasjement rundt mobbing.

BESTEVENNER: Simen Andersen beskriver lillebroren Daniel som «verdens beste». Bildet er fra da VG møtte brødrene i 2017.

I 2017 vant de prisen «årets meningsbærer» på Gullsnutten, som er prisutdeling til norske YouTubere. Det er Simen veldig stolt av.

– Det føles veldig godt å ha alle de gode minnene sammen. Det er det jeg må tenke på, at vi har hatt det superfint sammen og fått til mye.

– Utrolig stolt

De siste ukene har Daniel ligget innlagt på sykehus, og fredag kom dagen familien hadde gruet seg til.

– Han var verdens beste lillebror, den beste jeg kunne ønsket meg. Jeg er veldig takknemlig for det, sier Simen.

Faren Bjørn Gunnar Andersen sier det blir et stort tomrom etter sønnen.

– Det er så klart tøft, uansett hvor godt forberedt man er. Vi har alltid vært flinke til å snakke om situasjonen vi er i, men man kan uansett ikke forberede seg på noe sånt.

STJERNER: Daniel (18) og Simen Andersen (20) startet YouTube-kanal sammen i 2014 for gøy. Bildet er fra 2017.

– Det er vanskelig å skulle planlegge begravelse til sønnen din som ikke har fylt 19 engang.

Andersen sier han har fullt fokus på at Simen skal få den tiden han fortjener fremover.

Kriger

De siste årene har brødrene reist rundt i landet og møtt fans, fått sponsorer og tjent penger på YouTube-videoene sine.

– Jeg er så utrolig stolt av det vi har skapt, blant annet rundt nettmobbing og all oppmerksomhet det har fått. De har satt sine spor i mange, og det får vi bevist på en dag som denne, at Daniel blir husket for alle de kampene vi har tatt.

Faren forteller at familien har mottatt enormt mange fine meldinger.

– Det begynner å gå opp for meg hvor mye spor de har satt.

MOR OG SØNN: Daniel Andersen sammen med mor Helene H. Omland. Hun kaller sønnen en kriger.

Moren Helene H. Omland sier Daniel var en flott gutt som vil bli dypt savnet.

– Han var en kriger til det siste. Han elsket sport og hadde humor og en kjapp kommentar til det meste. Det var lett å bli glad i Daniel. Han er elsket av mange.

– Jeg er så utrolig stolt av hva de to brødrene har skapt sammen.

Stort hjerte

Broren Simen husker spesielt godt da de dro på Totteham-kamp i 2019.

Andersen forteller at de i 2020 fikk personlig invitasjon fra Tottenham til kamp, men som dessverre ikke ble noe av.

Før broren døde opprettet han en spleis, slik at Simen skulle få dra på Liverpool-kamp, siden han er Liverpool-supporter.

– Det sier litt om hjertet hans, sier faren.

ÅPNE: De to brødrene har vært åpne om livet i rullestol og blitt kjente gjennom sin Youtube-kanal.

– Det er nok mange Tottenham-fans som sørger i dag også. Det er et stort tap for mange.