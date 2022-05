EKS-PAR: Prins Joachim og ekskona, grevinne Alexandra, her avbildet, her avbildet i 2005.

Danske prins Joachim og grevinne Alexandra raser etter avsløring i TV-dokumentar

Prins Joachim og grevinne Alexandra er svært opprørt over at en tidligere skolerektor har røpet «hemmeligheter» om eldstesønnen, prins Nikolai.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den danske kongefamilien er blitt trukket inn i en skandale rundt den private kostskolen Herlufsholm i Næstved på Sydsjælland, der flere kongelige har vært elever.

En ny dokumentar på danske TV 2 Øst med tittelen «Herlufsholms hemmeligheter», har tatt for seg det som skal være en rekke kritikkverdige forhold ved skolen, som mobbing, vold og overgrep, skriver Ekstra Bladet.

Forrige helg ble rektoren sparket. Men også en tidligere rektor får så hatten passer – av prins Joachim (52) og ekskona, grevinne Alexandra (57).

Utviste prinsen

Klaus Eusebius Jakobsen var rektor da deres sønn prins Nikolai (nå 22) var elev ved skolen fra 2014–2018.

I TV-dokumentaren forklarer Eusebius Jakobsen at skolen ikke forskjellsbehandlet de rike og privilegerte, og han vil bevise det ved å nevne et eksempel.

Rektoren forklarer at prins Nikolai i løpet av sin tid på skolen, brøt alkoholreglene og ble utvist i en kort periode.

– Sviktet

Men disse betroelsene får prinsens foreldre til å se rødt. Prins Joachim og grevinne Alexandra, som ble skilt i 2005, skriver i en felles uttalelse til Ekstra Bladet at den rektoren har «sviktet sin tidligere elevs tillit og fortrolighet».

«Som foreldre til en tidligere elev på Herlufsholm, er vi – for å si det på godt dans – rasende over at vår sønn er blitt utlevert offentlig av sin tidligere rektor», heter det i uttalelsen.

«Prins Nikolais straff for i sin til å bryte skolens alkoholregler, skal ikke brukes til å flytte fokus fra de alvorlige hendelsene som nylig er kommet for dagen», legger de til og sikter til oppstandelsen rundt skolen.

Eusebius Jakobsen har ikke besvart Ekstra Bladets henvendelser.

ELEV: Prins Christian er elev ved Herlufsholm skole nå. Pappa, kronprins Fredrik, og mamma, kronprinsesse Mary, var med på første skoledag i august i fjor.

Avisen har for øvrig vært i kontakt med eksperter som sier at det å utlevere et barn på denne måten, kan være et brudd på loven.

Kronprins Frederik: – Uheldig

Danske prins Christian (16), eldste sønn til kronprins Frederik (53) og kronprinsesse Mary (50), er for tiden elev ved Herlufsholm skole. Han flyttet hjemmefra i fjor sommer for å tilbringe tre år på skolen.

Det er også planen at søsteren, prinsesse Isabella (15), skal begynne der.

Da kronprins Frederik møtte pressen i forbindelse med et offisielt oppdrag torsdag, sa han at det som nå er kommet frem om skolen, «er svært uheldig».