NY FLAMME: Rebel Wilson avslører at hun ikke lenger er singel. Her under premieren av Netflix-filmen «Senior Year» i West Hollywood i mai 2022.

Rebel Wilson bekrefter ny kjæreste: − Lykkelig

Den australske Hollywood-stjernen Rebel Wilson (42) bekrefter at hun dater en ny.

Av Nora Viskjer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er nå lykkelig i et forhold, avslørte «Pitch Perfect»-skuespillerinnen i onsdagens episode av Jordana Abraham og Jared Freids podcast «U Up».

Wilson ble for alvor kjent da hun kapret rollen som «Fat Amy» i «Pitch Perfect»-filmene. Siden den gang har hun gjort stor suksess i flere andre komedier, som «Bridemaids», «How To Be Single» og «The Hustle». I tillegg har hun nærmere elleve millioner følgere på Instagram.

Det var i februar 2021 at en venn av skuespillerinnen fortalte People at Wilson hadde skilt veier med sin ekskjæreste, Jacob Busch, bare fire måneder etter at forholdet deres ble offisielt på Instagram.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

På spørsmål om hvordan hun skal ha møtt sin nye partner, fortalte Wilson podkastvertene at en felles venn hadde koblet dem sammen.

– Jeg var på og av på Raya-appen, men det var en venn som introduserte oss for hverandre, forklarte hun.

Appen Raya er som dating-appen Tinder, bare at den er for kjente mennesker og kjendiser.

Han skal ha kjent de begge i minst fem år, og trodde at de kunne være en god match – noe som viste seg å stemme.

Wilson uttrykte hvordan hun tror at det er bedre å møte noen gjennom en venn, enn å gå gjennom en datingapp hvor det i større grad er en vurderingsprosess.

– Jeg tror ting eskalerer raskere ved å møte noen fra en pålitelig kilde.

– Jeg kan stole på at de er den de sier de er, noe du egentlig ikke vet på datingappene, legger Wilson til.

Wilson avslørte imidlertid ikke identiteten til den nye flammen hennes.