INGEN PRISER: «Exit» kommer ikke til å ta med seg priser hjem fra årets Gullruten.

«Exit» boikotter Gullruten – kritiske til juryen

Seersuksessen «Exit» er ikke påmeldt til Gullruten. – Jeg har fått bred støtte, også fra konkurrenter og andre folk i bransjen, sier produsenten.

Kortversjonen TV-serien «Exit» er ikke påmeldt til årets Gullruten.

Produsent Petter Testmann-Koch sier det handler om at de ikke mener juryen er ren nok.

Han kritiserer hvordan juryeringen foregår og tildeles, samt hvilken kompetanse som sitter i juryene.

Testmann-Koch har mottatt støtte fra flere kolleger og konkurrenter i bransjen

Åse Kringstad, styreleder i Stiftelsen Gullruten, avviser kritikken og forsvarer jurysystemet. Vis mer

Fredag samles hele TV-Norge for å være med på kåringen av de beste programmene på norsk fjernsyn.

Populære program som «Mesternes mester», «Forræder» og «Demenskoret» er nominert, men storsuksessen «Exit» er ikke påmeldt i konkurransen.

«Exit»-produsent Petter Testmann-Koch begrunner fraværet med at de er kritiske til juryen.

– Vi har ikke som mål å undergrave kollegaer, da det åpenbart er svært mange dyktige folk i bransjen. Det vi har slitt med er en blanding av hvordan juryeringen foregår og tildeles, og hvilken kompetanse som sitter i juryene, sier Testmann-Koch til VG.

Det var nettmagasinet Rushprint som først omtalte saken.

– Blir fort personlig

Testmann-Koch understreker at det ikke ligger noen dramatikk bak avgjørelsen om å ikke melde serien på til prisutdelingen.

– Dette er noe flere av oss i «Exit»-produksjonen har snakket om i mange år, og i år valgte vi å la være. Ingen stor dramatikk i det, men for vår del handler det om at vi synes juryeringen ikke er ren nok.

– Hva konkret er det dere reagerer på?

– Går jeg inn på detaljer, blir det fort personlig. Det er ikke noe mål for oss. Det er helt fair at Gullruten velger å følge denne jurymodellen, på samme måte som det må være helt fair at vi ikke melder på «Exit», sier Testmann-Koch.

– Gullruten gjør sitt beste, men vi skulle ønske det var ytterligere uhildet, og vi mener de kunne skrudd det til ytterligere.

Han mener det finnes flere modeller ved andre prisutdelinger Gullruten kunne sett til.

– Og kanskje burde man også sett litt på kriteriene.

«Exit»-produsenten påpeker at han selv har erfaring som jurymedlem fra andre konkurranser.

– Jeg har for eksempel sittet i juryer og opplevd at noen fremsnakker egeninteresser. Noen har jo en sterkere konkurransementalitet enn andre.

– Mange deler vår oppfatning

Dette er ikke første gang i Gullruten kritiseres. I 2021 sa VGTV- og TV 2-programleder Mads Hansen til Nettavisen at det «høres ut som om det er mulig å kjøpe seg en plass rundt bordet».

Til nettmagasinet Rushprint sier Testmann-Koch at det er en «saying» i bransjen at det er den nest beste som vinner en gullrute, og trekker fram at «Exit» tidligere har tapt mot det han mener er «en åpenbart feil vinner».

Etter at han uttalte seg til magasinet, sier Testmann-Koch at han har fått en rekke tilbakemeldinger fra bransjefolk.

– Jeg fått bred støtte, også fra konkurrenter og andre folk i bransjen. Det er tydelig at det er mange som deler vår oppfatning. Så da ble det til at vi tok en for laget, da, sier han.

– Basert på faglighet

Styreleder i Stiftelsen Gullruten, Åse Kringstad, har også uttalt seg til Rushprint. Hun har godkjent at VG bruker svarene hun har gikk nettmagasinet.

Der sier hun at hun ikke kjenner seg igjen i kritikken til Testmann-Koch.

– Jeg mener tvert imot at Gullruten er en prisutdeling basert på nettopp faglighet og saklighet. Kritikken fra Petter Testmann-Koch mot jurysystemet ser ut til å bero på at han ikke kjenner prosessen for hvordan Gullrutens juryer arbeider, sier Kringstad.

Hun forteller at juryene er sammensatt av representanter fra produksjonsbransjen og fra kanalen, for å sikre at det ligger faglige og saklige vurderinger til grunn. I tillegg mener hun det bidrar til å gi Gullruten legitimitet.

Kringstad sier at det er trist at det påstås at det er en oppfatning i bransjen om at det er den nest beste som vinner.

– Det kan ikke få stå uimotsagt, da det både snakker ned jurymedlemmenes uvurderlige jobb og integritet, og ikke minst tar noe av glansen av for de som vinner. Gullruten skal alltid strebe etter å representere TV-bransjen best mulig og å ha forståelige juryeringskriterier.

