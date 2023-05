TRONARVING: Prins George, her avbildet i prosesjonen etter dronning Elizabeths begravelse i fjor.

Prins George (9) får spesiell rolle under kroningen

Prins William og prinsesse Kates eldste sønn blir sentral i kirken lørdag.

Seremonien i Westminster Abbey starter kl 12. VGTV sender direkte. Her er programmet.

Når kong Charles (74) og dronning Camilla (75) krones i Westminster Abbey i London lørdag, har åtte unge gutter et spesielt ærefullt oppdrag.

Blant dem er kongens barnebarn, prins George (9), og tre av dronningens barnebarn.

Les også Gjestelisten: Disse kommer til kroningen Nærmere 2200 mennesker er vitner når kong Charles (74) og dronning Camilla (75) krones i Westminster Abbey i London…

Under seremonien vil nemlig kongeparet ha åtte såkalte «Pages of Honour», fire hver. Betegnelsen er seremoniell og innebærer at de åtte skal fungere som støtte for kongeparet gjennom hele kroningsgudstjenesten.

Blant annet skal de være med å bære kapper.

Yngste

Den mest kjente av guttene, er altså prins George, sønnen til prins William (40) og prinsesse Kate (41). Han er også den yngste av de åtte.

George er «Page of Honour» for bestefaren, sammen med Nicholas Barclay (13), barnebarnet til Sarah Troughton (70), lordløytnant og dronning Camillas venninne.

De siste to æresutnevnte for Charles, er Lord Oliver Cholmondeley (13), sønnen til adelsmann og filmskaper David Rocksavage (62), og Ralph Tollemache (12), sønnen til kongens gudbarn Edward Tollemache (46).

MORMOR: Daværende hertuginne Camilla med barnebarna Gus og Louis i 2012. Da var de bare var to år gamle.

Blant dronning Camillas fire «Pages of Honour» er tre av hennes barnebarn fra ekteskapet med Andrew Parker Bowles (83) – tvillingene Gus og Louis på 13 år, samt Frederick (13).

De to førstnevnte er barna til Camillas datter Laura Lopes (45), mens sistnevnte er sønn av Tom Parker Bowles (48).

Camillas siste støttespiller er grandnevøen Arthur Elliot (10), barnebarnet til Camillas søster Annabelle Elliot (74).

Les også Britene bes avlegge ed til kongen: – Pinlig LONDON (VG) Britene inviteres til å sverge troskap til kong Charles, men mange synes det hele er flaut.

Guttene harde siste par dagene deltatt på øvelser før den høytidelige begivenheten, som hele verden vil følge med på.

Prins George er nummer to i arverekkefølgen til den britiske tronen – etter sin far, prins William (40). Niåringen er ifølge The Telegraph den yngste vordende monarken gjennom tidene i Storbritannia, til å ha en «Pages of Honour»-rolle under en kroning.

BARNEBARN: Prins George mellom dronning Camilla og kong Charles etter en julegudstjenesten i Sandringham i fjor.