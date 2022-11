Märtha Louise skal slutte å representere kongehuset

Kongehuset har bestemt at Märtha Louise (51) ikke lenger skal representere offentlig, men hun beholder prinsessetittelen.

«Prinsesse Märtha Louise ønsker å bidra til et tydeligere skille mellom egne aktiviteter og tilknytningen til kongehuset», heter det i en pressemelding fra Slottet tirsdag.

«Prinsessen har derfor, i samråd med Hans Majestet Kongen og den nærmeste familien, bestemt at hun på det nåværende tidspunkt ikke skal utføre offisielle oppgaver for Kongehuset», heter det.

– Etter en periode med mange spørsmål knyttet til meg og min forlovedes rolle har jeg bestemt meg for at jeg på nåværende tidspunkt ikke lenger vil utføre offisiell oppgaver for kongehuset, sier Märtha Louise i en video på Instagram tirsdag formiddag.

– Denne avgjørelsen tar jeg i samråd med foreldrene mine, kongen og dronningen og den nærmeste familie for å skape ro rundt kongehuset.

Märtha sier videre at hun er glad for at kongefamilien har hatt en god prosess med stor takhøyde der alle har hatt mulighet til å lytte til hverandre.

– Hver gang noen i kongefamilien har forlovet seg har det skapt mye oppmerksomhet og negativ omtale, og det har det også gjort denne gangen, sier hun.

KONTROVERSIELL: Prinsesse Märtha, her under bursdagsfeiringen til prinsesse Ingrid Alexandra i sommer.

Hun er fortsatt prinsesse.

«Hans Majestet Kongen har bestemt at Prinsessen skal beholde sin tittel. Kongen og Dronningen ønsker å takke Prinsesse Märtha Louise for den viktige innsatsen Prinsessen har gjort gjennom sitt offisielle virke i årtier. Hun har utført arbeidet med omsorg, hjertevarme og stort engasjement», heter det i kunngjøringen fra Slottet.

Det har stormet rundt Märtha etter at hun forlovet seg med Durek Verrett i juni. Debatten har særlig dreid seg om prinsessetittelen, hennes offisielle oppgaver for kongehuset – og rundt forlovedens praksis som sjaman.

Blant annet har Verrett fått mye oppmerksomhet for en medaljong han selger, og som han hevder hjalp ham med å bli frisk etter coronasykdom.

Den siste tiden har to foreninger valgt å avslutte sitt samarbeid med prinsesse Märtha på grunn av at de reagerer på Durek Verretts utspill.

Prinsessen har i dag formidlet til organisasjonene hun er beskytter for, at hun frasier seg sine beskytterskap, som legger rammene for hennes offisielle oppgaver.

På Instagram skriver Märtha punktvis til en video av seg selv:

«I samråd med Hans Majestet Kongen og den øvrige nære familie har jeg bestemt at jeg, på det nåværende tidspunkt, ikke vil fortsette mine offisielle plikter som beskytter for ulike organisasjoner. Det vil være en annen i familien som tar over min rolle. Jeg ønsker organisasjonene lykke til med det viktige arbeidet de gjør.»

Videre skriver hun som punkt to til fem:

«Det har vært en fin prosess med stor takhøyde der vi alle har omfavnet hverandres synspunkter på en kjærlig og respektfull måte.»

«Durek Verrett og jeg vil kun bruke Märtha Louise i sosiale medier, i mediaproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell virksomhet.»

«Jeg er opptatt av helse og forskning og har selv utdanning innen helsefag som fysioterapeut og respekterer skolemedisinen. Jeg ser på alternativ medisin som et viktig supplement til skolemedisinen.»

«Håper dette medfører større ro både for Kongehuset i deres viktige gjerning og for min forlovede, Durek Verrett og meg.»

Beskjed om Durek

Kongehuset skriver for øvrig at på samme måte som Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner og Ari Behn, vil Durek Verrett «bli en del av kongefamilien når de gifter seg».

«Men han vil i tråd med tradisjonen ikke ha noen tittel eller representere Kongehuset. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved familierelaterte anledninger, som for eksempel fødselsdagsfeiringer – eller enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at Kongefamilien deltar sammen», opplyses det.

Den nye ordningen innebærer blant annet at Märtha og Durek ikke skal bruke prinsessetittelen eller omtale Kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet (med unntak av @PrincessMarthaLouise på Instagram).

I september uttalte kong Harald og dronning Sonja seg om turbulensen rundt sin kommende svigersønn – og om hvorvidt det er et problem at Verrett bruker kongelige titler og begrep i sitt kommersielle virke.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn hva vi mener ennå, men vi er i prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke mer med ham, som vi gjør i en familie, sa kongen til NRK under en fylkestur.

– Det kommer nok til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kongen, som samtidig mente at det «nok er en kulturkollisjon» man merker nå, lød det den gangen.

I oktober ble kronprins Haakon konfrontert av TV 2 med diskusjonene rundt søsteren og hennes sjamanforlovede.

– Dette er et tema som jeg synes er vanskelig. På den ene siden har jo søsteren min forlovet seg, og jeg har blitt kjent med Durek Verrett og synes det er hyggelig å være sammen med han, sier kronprins Haakon til TV 2.

Kronprins Haakon sa at de skulle snakke og finne ut av ting, og de prøvde å finne en god vei fremover.

Han sa også at han synes det er naturlig at det skapes debatt, men at det «kommer til å ta en del tid» før kongehuset kommer med en beslutning rundt Märtha og hennes rolle i kongehuset.