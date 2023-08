1 / 3 SKAPTE KAOS: Folk samler seg rundt influenseren Kai Cenat i New York lørdag. forrige neste fullskjerm SKAPTE KAOS: Folk samler seg rundt influenseren Kai Cenat i New York lørdag.

Youtuber siktet etter kaos i New York

Influenceren Kai Cenat (21) – som er stor på YouTube og Twitch – skapte kaos da han lovet å gi bort gratis elektronikk fredag.

Cenat, som har over fire millioner følgere på YouTube og 6,5 millioner på Twitch, lovet å gi bort gratis elektronikk som spillkonsoller og en ny PlayStation til folk som møtte opp ved Union Square i New York City fredag.

Det gjorde mange – og folkemengden kom raskt ut av kontroll. Videobilder viser mennesker som løper og henger seg på en bil i stor fart, og ifølge politiet ble det blant annet kastet fyrverkeri både mot politiet og andre i folkemengden.

Til sammen er 65 personer pågrepet etter hendelsen – 30 av dem mindreårige, skriver nyhetsbyrået AP.

Nå er Cenat siktet for oppfordring til opptøyer og for å ha avholdt et arrangement uten tillatelse. Han skal ifølge AP News møte i retten 18. august.

Influenceren ble løslatt fra politiets varetekt lørdag, skriver nyhetsbyrået.

– Barna våre kan ikke oppdras av sosiale medier, sier New Yorks ordfører Eric Adams under en pressekonferanse lørdag.

Ifølge ordføreren kunne kaoset ved Union Square endt med tap av liv.

En talsperson for AMS, som representerer Kai Cenat og en gruppe andre influencere, sier utdelingen i parken ble satt i gang for å vise at Cenat setter pris på fansen sin.

– Vi har arrangert flere fan-møter og video-shoots tidligere, men vi har aldri opplevd noe i nærheten av det som skjedde i går, sier representanten til AP.

– Vi erkjenner at vårt publikum og vår påvirkningskraft vokser, og med det kommer det også et større ansvar. Vi er lei oss for ordensforstyrrelsene som gikk utover uskuldige mennesker og forretninger, og vi godtar ikke slik oppførsel, avslutter representanten.

