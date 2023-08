«Skal vi danse»-profil i podcast: Så bestefaren bli påkjørt

«Skal vi danse»-profilen Catalin Andrei Mihu (28) forteller at han ble påkjørt sammen med bestefaren som åtteåring, som senere døde på sykehus. Han bearbeidet traumene gjennom idretten.

Catalin Andrei Mihu (28) er kjent som profesjonell danser i «Skal vi danse», men også som kjæresten til sexolog Iselin Guttormsen (34). I kjærestens podcast «G-punktet» forteller han at det særlig var en opplevelse som fikk ham til å satse på sportsdans.

Saken ble først omtalt i Se og Hør.

Mihu gikk som åtteåring tur med bestefaren og så skulle de krysse veien. Da kom en bil i høy fart og kjørte på dem, forteller han. De skal ha fløyet flere meter i lufta og bestefaren ble liggende blodig på asfalten.

Han døde tre måneder senere på sykehus.

– De bildene jeg hadde var så sterke, jeg var så redd for å bevege meg ute. Jeg var redd for å gå på gata. Jeg var redd for biler rett og slett, redd for livet mitt, forteller han i podcasten ifølge Se og Hør.

Han ble etter den traumatiske opplevelsen rådet av en psykolog til å bearbeide det med idrett og han er nå proffdanser som har representert Norge i VM og NM en rekke ganger. Han har vært med i tre sesonger av «Skal vi danse».

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post