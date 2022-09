Kong Charles: − Vi sørger dypt

En drøy halvtime etter at dødsfallet til dronning Elizabeth ble kunngjort, kom de første ordene fra sønnen - som nå er konge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dødsfallet av min kjære mor, hennes majestet dronning, er et øyeblikk preget av en bunnløs tristhet for meg og alle andre i familien min, åpner kong Charles uttalelsen som slottet la ut i 1930-tiden på torsdag.

Han ble automatisk konge da moren døde. Like før klokken 20.30 ble det bekreftet at han vil bli hetende Charles 3. som konge.

– Vi sørger dypt over å ha mistet en verdsatt monark og en høyt elsket mor. Jeg vet at tapet av henne vil bli merket landet rundt, i samveldet og av utallige mennesker verden rundt.

Han legger også til at det i tiden som kommer er en stor trøst å vite hvor høyt respektert og satt pris på dronningen var.

Storbritannias nye statsminister Liz Truss oppfordret det britiske folk til å hegne om den nye monarken:

– Vi må samle oss for å støtte den nye kongen, sier hun.

Hun sa også at Dronning Elizabeth var klippen var klippen det moderne Storbritannia var bygget på:

– Hun var ånden til Storbritannia, og den ånden vil leve videre.

Den britiske professoren og statsviteren Tony Travers ved eliteuniversitetet LSE i London, har tidligere sagt til VG at det er en svært spesiell situasjon for landet å ha hatt samme overhode i over 70 år.

Travers påpeker at Elizabeth har vært populær, mens britene har et mer anstrengt forhold til sønnen Charles.

— Charles har vært tronarving i så mange år at posisjonen blir anstrengt. Det fører til at spekulasjonene om hans egnethet har oppstått, sa han noen timer før dødsfallet ble klart.

Charles’ andre ekteskap til Camilla, etter prinsesse Dianas død, var heller ikke populært i offentligheten, men det er nå mange år siden.

Travers mener situasjonen til Charles kan sammenlignes med Edvard VII som ble konge da dronning Victoria døde i 1901.

— Republikanere vil bruke et eventuelt tronskifte som et påskudd til å ta en ny debatt om hvorvidt monarkiet skal videreføres. Men monarkiets motstandere må gjøre dette på diskré vis, siden Elizabeth i så mange tiår har vært så høyt elsket.