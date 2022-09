MOR OG SØNN: Fra en monark til den neste.

Eksperter: Slik blir Charles III som konge

Kong Charles har store sko å fylle. Ekspertene er uenige om han klarer å gi personlighet til kongerollen, eller om rollen vil sluke ham.

– Dødsfallet av min kjære mor, hennes majestet dronning, er et øyeblikk preget av en bunnløs tristhet for meg og alle andre i familien min, åpner kong Charles uttalelsen som slottet la ut i 1930-tiden på torsdag.

Han ble automatisk konge da moren døde. Like før klokken 20.30 ble det bekreftet at han vil bli hetende Charles III som konge.

– Vi sørger dypt over å ha mistet en verdsatt monark og en høyt elsket mor. Jeg vet at tapet av henne vil bli merket landet rundt, i samveldet og av utallige mennesker verden rundt.

EKSPERT: Tor Bomann-Larsen har skrevet flere bøker om kongehuset.

Historiker Tor Bomann-Larsen mener det britiske kongehuset har så sterke tradisjoner og ritualer at personen som har tronen ikke kommer til å skille seg nevneverdig ut fra forrige. Det til tross for at tidene forandrer seg:

– Kronerollen er så definert at den bare ligger og venter på ham. Monarkiet er først og fremst gjentakelse. Så jeg tror ikke det skjer store endringer i det britiske monarkiet. Men det er et annet ansikt, sier han til VG.

Det er rollen som preger mennesket mer enn omvendt, mener han:

– Kronen er et så sterkt symbol, det gjelder jo i mange land. Individet blir tross alt ubetydelig i forhold.

Skiller seg ut fra det norske

Bomann-Larsen, som har skrevet flere bøker om kongehuset, mener det britiske og norske kongehuset ikke kan sammenlignes: Sistnevnte er nærmere folket og langt løsere i formen enn det britiske.

– Det er store forskjeller. Det britiske er et mye større samfunn og monarkiet har en helt annen prakt rundt seg. De spiller mye mer på symbolene og åpner parlamentet med kronen på hodet. Det skaper også en større grad av kongelig verdighet og distanse til vanlige mennesker.

Kong Charles vil også flytte inn til Buckingham Palace der monarken bor. Han vil også overta alle kongelige eiendommer, som Balmoral-slottet i Skottland.

– Han tar det hele.

Førstelektor Erik Mustad i britiske studier ved Universitetet i Agder (UiA) sier til VG at kong Charles vil få brynt seg i den nye jobben:

– Det blir en enormt stor rolle å fylle når moren har vært så populær og vi vet at han ikke har vært like populær. Han er 73 nå og har jo ventet på denne jobben i 70 år. Han har forberedt seg godt, får vi håpe.

Det britene nå spør seg, er hvordan den nye monarken vil fylle rollen, tror Mustad. Vil han videreføre morens linje? Eller vil han forsøke å sette sitt eget stempel?

– Et annet stort spørsmål er hvilken tittel Camilla Parker Bowles vil få. Hennes popularitet var lav etter Dianas død, men den har økt de siste årene. Meningsmålingene nå går i hennes favør.

LONDON: Erik Mustad er førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder.

Spenningen knyttes nå til om Camilla blir dronning slik vår egen dronning Sonja er i Norge – altså giftet inn i kongefamilien med tittelen knyttet til sin mann.

– Dronning Elizabeth har sagt at de skal prøve å legge til rette for at Camilla skal bli dronning. Men det er Charles som bestemmer dette. Han kommer til å høre med sine rådgivere. Vi vet at det har vært mye motsetningene i familien, mellom de fire søsknene. Det har ikke vært noen lette år med alt som har skjedd i det siste, påpeker Mustad.

– Vil han klare det?

Med prins Andrew-skandalen knyttet til den avdøde, overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein – der prinsen er beskyldt for å ha hatt sex med mindreårige – er han spilt helt ut på sidelinjen i kongefamilien. Samtidig skal Charles’ søsken være uenige om retningen kongefamilien bør gå.

– Dette er noe Charles må ta tak i nå, han må samle familien. Det var dronning Elizabeth som holdt en samlende hånd over dem. Det lurer folk på nå – vil han klare det? Vi vet at det er uenigheter i forhold til fordelingen av apanasjen innad i familien som vi ikke har fått stort innblikk i.

Dette blir en utfordrende oppgave for Charles som må fungere som lim i familien og overta det dronningen så langt har mestret: Holde uenighetene nede og så langt unna offentligheten som mulig.

Skal Charles klare dette, må han få med seg eldstesønnen på laget, mener Mustad.

– Blir populær når han fyller 100

Han sier det vil bli vanskelig å etterfølge dronning Elizabeth, som var veldig populær blant folket. Men det mener han er fordi hun har sittet så lenge, ikke nødvendigvis på grunn av hennes personlighet:

– For de blir mer populære jo lenger de sitter. Men kong Charles kan fort sitte i 30 år, og da blir han ustyrtelig populær når han fyller 100.

– Han har ikke alltid vært så godt likt, spesielt etter skilsmissen med Diana?

– Jeg tror det endrer seg når han blir konge. Jeg tror man slutter rekkene rundt ham.

Håper rollen ikke sluker ham

Kristin Storrusten, forfatter og kongehusekspert, sier til VG at hun håper Charles' personlighet vil prege kongegjerningen hans.

– Han har jo tidligere gitt tydelige signaler om at han vil skrelle ned størrelsen på kongehuset og oppgavene de har. Nå har han jo en mulighet til å tegne et nytt organisasjonskart, sier Storrusten.

Hun peker på at den første anledningen Charles har til å gi slike signaler nå, er når han skal tale til nasjonen fredag.

– Jeg håper han sier noe om hva han har tenkt til å stå for, og at det ikke blir en tale som er altfor full av floskler. I det norske kongehuset har de vært klare på at alle som fyller rollene må være seg selv, og det er et godt råd som jeg håper Charles også følger; at han klarer å fylle rollen med sin personlighet, og ikke at rollen skal sluke ham, sier Storrusten.

TIRSDAG: Tidligere denne uken var dronningen avbildet på Balmoral, da hun hadde audiens med den nye statsministeren Liz Truss.

Storbritannias nye statsminister Liz Truss oppfordret det britiske folk til å hegne om den nye monarken:

– Vi må samle oss for å støtte den nye kongen, sier hun.

Hun sa også at Dronning Elizabeth var ånden til Storbritannia – og at den ånden vil leve videre.

Den britiske professoren og statsviteren Tony Travers ved eliteuniversitetet LSE i London, har tidligere sagt til VG at det er en svært spesiell situasjon for landet å ha hatt samme overhode i over 70 år.

Travers påpeker at Elizabeth har vært populær, mens britene har et mer anstrengt forhold til sønnen Charles.

Charles’ andre ekteskap til Camilla, etter prinsesse Dianas død, var heller ikke populært i offentligheten, men det er nå mange år siden.

Travers mener situasjonen til Charles kan sammenlignes med Edvard VII som ble konge da dronning Victoria døde i 1901.

— Republikanere vil bruke et eventuelt tronskifte som et påskudd til å ta en ny debatt om hvorvidt monarkiet skal videreføres. Men monarkiets motstandere må gjøre dette på diskré vis, siden Elizabeth i så mange tiår har vært så høyt elsket.

Trond Norén Isaksen

Kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen mener samholdet i det britiske kongehuset begynte å bryte sammen allerede i 2017 da prins Philip trakk seg tilbake:

– Etter det har mange kjørt sitt eget løp, det har vært lite koordinasjon og man har sett at ting har gått ganske galt, sier han, og peker på at blant annet prins Andrew trakk seg etter store kontroverser.

Ifølge velinformerte kilder har også brødrene prins William og prins Harry lite kontakt, noe som skaper problemer innad i familien.

– Om det kan leges eller løses vet vi ikke. Kanskje sorgen fører dem nærmere sammen, eller om det fører til en revurderingen til stillingen til prins harry, det kan jeg ikke forutse, sier historikeren.