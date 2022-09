«IKKE ØNSKET»: Avtroppende Avisa Oslo-redaktør Magne Storedal.

Avisa Oslo-redaktør avsatt: − For dårlige resultater

Magne Storedal uttaler selv til bransjebladet Kampanje at han har fått beskjed om at dette er årsaken til at Amedia har byttet ham ut som redaktør for deres storsatsning i hovedstaden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

14 millioner i inntekter, 62,5 millioner i driftskostnader og 48,5 millioner i underskudd før skatteberegning.

Det ble status for Avisa Oslo AS i 2021.

Mandag morgen gikk det ut pressemelding fra Amedia om at redaktør Magne Storedal slutter i stillingen med umiddelbar virkning, etter nesten to år i jobben.

Noen årsak ble ikke oppgitt der, men mandag ettermiddag har bransjebladet Kampanje fått en kommentar fra Storedal.

- Grunnen jeg har fått oppgitt for at jeg ikke var ønsket med videre er for dårlige resultater, skriver han i en sms ifølge Kampanje.

Videre melder 64-åringen at han per nå er pensjonist, men at han ser an hva fremtiden vil bringe.

Ifølge Kampanje hadde Avisa Oslo 8000 abonnenter per juli i år. Redaktøren har selv tidligere uttrykt misnøye med abonnementstallene.

– Investerte tungt

Også styreleder Arne Reginiussen i Avisa Oslo er byttet ut, med Morten Nilsen, direktør for mediehus i Amedia.

– Vi har ikke hatt tilfredsstillende økonomi, og vi må få en kontroll på driften slik at vi kan oppnå en sunn drift, sier Nilsen til Kampanje.

– Amedia etablerte Avisa Oslo 30. november 2020. Midt i en krevende pandemi investerte vi tungt. Magne Storedal har ledet dette arbeidet i oppstartsfasen, som redaktør og daglig leder. På knappe to år har han sammen med resten av redaksjonen etablert en sterk utfordrerposisjon på breaking news som vi er takknemlig for og stolte av, og som vi skal bygge videre på.

Ny redaktør i Avisa Oslo er Kristin Stoltenberg, som går fra sin stilling som ansvarlig redaktør og daglig leder i Nordstrands Blad.

Hun starter sin nye redaktørjobb allerede tirsdag.