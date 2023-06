ÅPEN: Lewis Capaldi på scenen under Glastonbury-festivalen i England lørdag.

Lewis Capaldi fra Glastonbury-scenen: − Dere kommer kanskje ikke til å se meg resten av året

Den 26 år gamle skotske stjernen avlyste tidligere i juni flere opptredener på grunn av sin mentale helse.

– Jeg tok nylig tre ukers pause. Det var en pause for min mentale helse, sa Lewis Capaldi fra scenen på Glastonbury-festivalen i England lørdag.

Dette var den skotske artistens første opptreden etter at han tidligere i juni kunngjorde at han avlyste alle konserter frem til denne.

Fra scenen, foran en jublende folkemengde, la han ikke skjul på at det var tøft å opptre igjen, skriver Guardian.

– Jeg vil takke dere for å se på oss. Jeg var livredd, men dere har gjort at jeg føler meg komfortabel, sa han blant annet – men la til at han synes showet var litt «shit».

Mot slutten av konserten fortalte han blant annet at han hadde problemer med stemmen.

– Jeg føler jeg kommer til å ta en ny pause de neste ukene, dere kommer kanskje ikke til å se meg resten av året. Men når jeg kommer tilbake og ser dere, håper jeg dere er klare for å se på, sa han til fansen.

Blant konsertene som ble avlyst i juni var en opptreden som skulle vært på NEON-festivalen i Trondheim 9. juni.

Capaldi, som ble diagnostisert med Tourettes syndrom i fjor høst. har vært åpen om at han har slitt både fysisk og psykisk de siste månedene. Den 26 år gamle skotten har også sagt at han kan måtte gi seg som artist dersom tilstanden forverrer seg.

I et intervju med The Times i april sa han at å lage musikk og stå på scenen gjør symptomene hans verre.

– Det er å lage musikk som gjør dette med meg, ellers kan jeg være fin i månedsvis. Det er en merkelig situasjon. Akkurat nå er det verdt det, men om jeg kommer til et punkt der jeg gjør ubotelig skade på meg selv, så slutter jeg, sier Capaldi til The Times.

Capaldi slo gjennom med «Someone You Loved» i 2019. Låten toppet listene i Storbritannia i seks uker. Den gikk også til topps på Billboard Hot 100 i USA.