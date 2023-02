MILLIARD-MORSOM: I DnB-posten som markedsfører låneproduktet «Ung-milliarden” heter det: «livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man endelig kommer inn på boligmarkedet».

DNB «tar en Sophie Elise»

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når…». Slik innleder Norges største bank en post i sosiale medier.

Teksten i posten er en tydelig referanse til influencer Sophie Elise Isachsens følgetekst til det mye omtalte instagram-bildet hun postet søndag 12. februar.

Da publiserte Sophie Elise (28) et bilde av seg selv og en annen influencer i en bildekarusell på Instagram.

Det aktuelle bildet ble raskt slettet fra bildekarusellen, men ble fanget opp før slettingen.

På bildet poserer Isachsen sammen med en annen profil foran et speil.

I hjørnet av bildet ser man den andre profilen holde en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Under bildet skriver Sophie Elise: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen».

INFLUENCER: Sophie Elise Isachsen på rød løper i oktober 2022.

– Vi har tulla litt

– Hva er det dere prøver på her?

– Her har vi tulla litt med det som ble et internett-fenomen på veldig kort tid, svarer kommunikasjonsdirektør i DNB, Vibeke Hansen Lewin.

Hun opplyser at posten ikke er en reklame i form av betalt markedsføring, men et enkeltstående innlegg på Instagram og Facebook.

– Har dere fått noen negative reaksjoner?

– Det ser ut til at folk skjønner humoren i dette, og vi har fått en overveldende og positiv respons. Jeg har en kommentar eller to fra enkelte som sier at de ikke forstår humoren, og det er selvsagt helt greit.

Litt pepper må banken tåle i kommentarfeltet.

«Livet blir ca. 14,1 milliarder ganger morsommere når man tar for høye marginer på rentene sine i fjerde kvartal 2022».

Kommunikasjonsdirektør i DNB, Vibeke Hansen Lewin

Husnøkkel, ikke pose

– Dere føler ikke at annonsen er umusikalsk, siden det er spekulasjoner om at det kan være narkotika involvert i influencerens instagrambilde?

– I vårt bilde er det helt tydelig en husnøkkel som er avbildet. Bildet inneholder en referanse til et bilde som har blitt en stor snakkis denne uken. Vårt bilde er en kreativ inngang for å fortelle at vi setter av en milliard for å hjelpe unge inn i boligmarkedet.

Ikke tilgjengelig

DnB-innlegget ble postet rett før klokken halv syv fredag kveld. Da VG sjekket annonsen på Facebook rett før klokken 22, var det umulig å gå inn på den.

På Instagram var annonsen fortsatt tilgjengelig.

– Vi har ikke slettet posten, så vi jobber med å finne ut hvorfor den plutselig forsvant. Den hadde oppunder 2000 positive reaksjoner på kort tid, og var delt ca. 100 ganger sist jeg sjekket. Vi kommer til å legge den ut på nytt nå snart, melder kommunikasjonsdirektør i DNB, Vibeke Hansen Lewin rett før klokken halv elleve fredag kveld.

På vent

Etter at pose-bildet ble kjent har Rema 1000 satt Sophie Elise-godteriet på vent. Det var klart for å bli rullet ut i butikkene.

Andre samarbeidspartnere har sagt de vil vite mer om nakgrunnen for bildet før de konkluderer om samarbeidet. Influenceren står blant annet bak en selvbruningskrem.

Ledelsen i underholdningsavdelingen i NRK, der Sophie Elise har en podkast, har sagt at forklaringen hun ga dem ikke gir grunnlag for å avbryte samarbeidet.