KJÆRESTER: Atle Knudsen og Ine Jansen

Atle Knudsen og Ine Jansen bekrefter kjærlighetsforhold: − Fantastisk fint

Regissøren og skuespilleren har funnet lykken sammen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ja, vi er kjærester, skriver Knudsen i en sms til VG.

– Og har det fantastisk fint, legger han til.

– Det kan jeg bekrefte, skriver Jansen (43) i en melding til VG.

51 år gamle Knudsen postet i helgen et bilde av seg selv og den nye kjæresten offentlig for første gang, på Instagram.

I et intervju med VG nylig fortalte Knudsen at de to har vært sammen i et halvt år.

– Du er stupforelsket?

– Jahhh, svarte Knudsen der, og la til:

– 50 er det nye 17.

Regissøren er for tiden aktuell med NRK-serien «Etterglød», som er basert på hans selvopplevde historie.

Knudsen er enkemann etter den populære NRK-profilen Vera Micaelsen, som døde av kreft fire år tilbake, 43 år gammel.

I VG-intervjuet fortalte Knudsen at han har det veldig godt nå, og at han føler at alle heier på ham og Jansen som par – noe som også fremgår av kommentarene under hans Instagram-post.

Regissøren følte seg også trygg på at hans tidligere kone og mor til hans tre barn også ville likt at han har funnet kjærligheten på ny.

– Forelskelsen kom bare. Det er så deilig å kjenne på de følelsene, og at det er greit. Altså, man blir så kjempeforelsket. Det som var, var et oss. Det som er, er et annet oss.