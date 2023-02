TIL OSLO: Greta Thunberg kommer til Oslo i forbindelse med en større aksjon i Olje- og energidepartementet mandag.

Greta Thunberg til Oslo for å støtte samiske aktivister

Aksjonister vil ikke forlate Olje- og energidepartementet før vindturbinene på Fosen rives. Nå slår svenske Greta Thunberg (20) seg sammen med aksjonistene før storaksjon mandag.

– Greta Thunberg kommer til Oslo for å støtte aksjonene, og deltar foran Olje og energidepartementet på mandag, skriver leder Gina Gylver i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Siden torsdag har aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat tatt seg inn i resepsjonsområdet i Olje- og energidepartementet.

De demonstrerer mot at vindkraftverkene på Fosen fortsatt står, til tross for at en høyesterettsdom 11. oktober 2021 slo fast at konsesjonene var ugyldig.

Den oppsiktsvekkende dommen sier at vindturbinene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Til NRK sier samerettsaktivist og popstjerne Ella Marie Hætta Isaksen (25) at de planlegger å sperre av hele bygget på mandag.

– Vi kommer ikke til å gå herfra frivillig før det er bestemt at vindturbinene på Fosen skal rives, sier Isaksen til VG.

Får støtte fra sametingspresidenten

Søndag kveld kommer også sametingspresident Silje Karine Muotka for å vise sin støtte til aksjonistene.

Hun skal også treffe Olje- og energiminister Terje Aasland på torsdag for å diskutere Fosen-saken.

– Det har vært overveldende å se den økende støtten, fra Norge, Sápmi og etter hvert fra hele verden. Det har gitt oss styrke til å holde ut inne i departementet i døgn etter døgn, sier Natur og Ungdom-leder Gina Gylvær.